Splňte si sny díky americké hypotéce

Pokud si potřebujete půjčit peníze v řádu statisíců a nechce se vám platit vysoké úroky, popřemýšlejte o americké neboli neúčelové hypotéce. Právě s ní totiž můžete investovat do čehokoli. Ať už se jedná o rekonstrukci bydlení, nové auto, studium v zahraničí či cestu kolem světa.

"V rámci americké hypotéky banka vydá peníze na jakýkoli účel. Klienti tak mohou uspokojit všechny své potřeby. Pokud například touží po koupi nemovitosti v zahraničí, chtějí se naučit pilotovat letadlo či mají jiné finančně náročné koníčky, americká hypotéka je pro ně to pravé," vysvětluje Martin Podolák, ředitel divize úvěrových produktů mBank pro Českou republiku a Slovensko.

Tuto neúčelovou hypotéku lidé často využívají i z ekonomických důvodů. Díky její nízké úrokové sazbě se totiž vyplatí konsolidovat stávající závazky a vyhnout se tak vysokým splátkám dosavadních půjček. Klienti si proto mnohdy berou americkou hypotéku na vyrovnání svých předchozích dluhů nebo také na vypořádání závazků v rodině. Vyskytují se i případy, kdy neúčelová hypotéka slouží k investování do podnikání. "Výhodou americké hypotéky je, že bance nemusíte sdělovat, na co peníze chcete. Bankéř se vás tedy za žádných okolností nebude vyptávat, do čeho peníze půjdou," ujišťuje Podolák.

Kromě již zmíněné nižší úrokové sazby má americká hypotéka i jiné klady. Jelikož je zajištěna zástavním právem k nemovitosti, je možné si půjčit mnohem vyšší částku než u běžného spotřebitelského úvěru. Navíc si lze splátky rozložit na delší dobu a měsíční splácení tak klienta příliš nezatíží. Mnohé banky nabízí dobu splácení až dvacet let.

Potřebujete-li si půjčit větší obnos najednou a vlastníte nemovitost, případně je vám někdo ve vašem okolí schopen ručit, je americká hypotéka správná volba.

