O reality show Výměna manželek koluje řada mýtů. Ten nejrozšířenější tvrdí, že štáb úmyslně vybírá největší sociální případy, aby šokoval diváky a zvýšil sledovanost. Režisérka a kreativní producentka Jana Rezková, která show vede od jejího počátku, přináší jiný pohled. Podle ní stav českých domácností, nad kterým internet pravidelně pění vzteky, není žádnou anomálií.
Je to zrcadlo nastavené české společnosti, nebo jen bizarní panoptikum pečlivě vybraných exotů? Reality show Výměna manželek fascinuje i děsí diváky už jednadvacet let. Režisérka Jana Rezková, která u zrodu fenoménu stála, nyní odmítá největší mýtus: že by štáb záměrně vyhledával špínu a konflikty.
„Opravdu žádné extrémy netočíme. To, co vidíme na obrazovkách, je skutečně zcela běžné a žije tak mnoho českých rodin,“ konstatovala.
Hlavně nesoudit
„Domácností už jsem navštívila opravdu hodně, a tak už mě asi jen tak něco nepřekvapí. Pokud jsem se ale za tu dobu něco naučila, tak nesoudit. Každý z nás má tu hranici tolerance zkrátka úplně jinde. Co je pro jednoho uklizená domácnost, bude pro druhého nepořádek,“ dodala.
Důležité je podle Rezkové také to, že řada účastníků, kteří sklízí kritiku, by ve skutečnosti potřebovali spíš pomoc. Mnohdy mají za sebou skutečně komplikované osudy a nikdo proto nemůže vědět, jak by se na jejich místě sám zachoval. „Často se mi samozřejmě některé věci v rodinách nelíbí. Ale každý z nás má právo na své vlastní chyby a svůj vlastní pohled na život,“ domnívá se Jana Rezková.
Chování předem nelze odhadnout
Jak tedy vypadají kritéria pro výběr účastníků ve skutečnosti? „Žádná kritéria jako taková nejsou, přihlásit se může opravdu každý. Na nějaké skutečně osobní věci se vlastně ani zeptat nemůžeme a navíc by to ani k ničemu nebylo. To, že někdo na první pohled vypadá úplně normálně, totiž ještě neznamená, že se během natáčení neprojeví naprosto nečekaným způsobem,“ vysvětlila Jana Rezková.
Do každé domácnosti se pochopitelně jezdí na obhlídky, kde si filmaři i rodina vzájemně sdělí svá očekávání. Prodiskutují také časové možnosti, protože ne každý může na téměř dva týdny vypadnout ze svého běžného života, kdykoliv se mu během roku zamane. Teprve v dalším kroku se pak začíná plánovat, jak jednotlivé rodiny mezi sebou kombinovat.
Zdaleka přitom neplatí, že vždy musí žena z dobře situované městské rodiny zamířit do chudé venkovské domácnosti. Velice často si naopak životy dočasně vymění dvě maminky, které mají na první pohled velmi podobný život.
Výměna není párová terapie
Dalším velmi diskutovaným tématem jsou také motivace, proč se do podobného pořadu vůbec přihlásit. Zatímco zpočátku se mnoho rodin přihlásilo spíše ze zvědavosti, postupně začali přirozeně převažovat ti, kdo toužili především po odměně v podobě honoráře. „Jsou ale také lidé, kteří doufají, že díky účasti ve Výměně se jim podaří vyřešit partnerské problémy. Takhle to ale bohužel úplně nefunguje,” podotkla Jana Rezková.
Protože po tolika odvysílaných řadách je jednoduše potřeba čas od času přijít s nějakou novinkou, v posledních letech se začaly objevovat také VIP díly, kde se do natáčení zapojí známé osobnosti. A stále častěji vídáme také zahraniční Výměny.
„Nevíme, čím to je, ale opravdu se nám teď hlásí hodně rodin, které žijí v zahraničí. Jsme za to ale rádi, protože u diváků to má velký úspěch a můžeme ukázat, jak se žije v úplně jiném prostředí,” potvrdila režisérka.
Zahraniční epizody jsou v internetových diskuzích skutečně velmi probírané téma a překvapivě je skutečně mnoho lidí hodnotí pozitivně. Oceňují zejména to, že se kromě zábavy také něco nového dozví. Většinou se navíc jedná o epizody, které nestaví na konfliktu jako takovém, ale spíše zcela novém prostředí a kulturních zvyklostech. V tomto trendu proto televize Nova hodlá podle Jany Rezkové i nadále pokračovat.
Zdroj: autorský text
