Španělsko chce mladým platit za opuštění "mamahotelu". Slibuje až šest tisíc měsíčně

Mladí Španělé do 35 let by mohli dostávat 250 eur měsíčně (asi 6353 korun), pokud se odstěhují od rodičů. Vláda by je finančně podporovala v zajištění vlastního podnájmu. Španělé opouštějí domovy svých rodičů v průměru až ve třiceti letech, na vině je mimo jiné vysoká nezaměstnanost a bytová krize.

Španělský premiér Pedro Sánchez, který vede tamní levicový kabinet, vysvětlil, že příspěvek by byl určený pro občany od 18 do 35 let, kteří vydělávají méně než 23 725 eur ročně (asi 600 tisíc korun). Přídavek na bydlení pro mladé je jedním z návrhů, jež jsou součástí širší reformy týkající se bydlení. Mezi dalšími návrhy je regulace ceny nájemného pro majitele více nemovitostí. To by mělo pomoci rodinám s nižšími příjmy a mladým lidem, kteří mají problém zaplatit nájem ve velkých městech. Španělsko se potýká s velmi vysokými cenami nájmů, což v kombinaci s vysokou nezaměstnaností a nízkými mzdami vede k tomu, že lidé se stěhují od rodičů v průměru až ve třiceti letech. Evropský průměr je přitom 26,4 roku. Míra nezaměstnanosti u lidí pod 35 let je v jihoevropské zemi 33 procent, jedna z nejvyšších v Evropě. "Hovoříme o férové obnově ekonomiky, což zahrnuje zajištění přístupu k bydlení zejména pro ty nejzranitelnější, jimiž jsou i mladí lidé," řekl premiér Sánchez. Finanční bonus pro mladé by přerozdělovaly místní samosprávy, uvedla televize BBC. O návrhu musí ještě hlasovat poslanci. Češi zakládají vlastní domácnost v průměru ve 26 letech, což je lehce pod průměrem Evropské unie. Ženy přitom opouštějí "mamahotel" dříve než muži. I Čechům ale poslední dobou brání v rozletu rostoucí ceny nájmů i nemovitostí. Podle průzkumu Sociologického ústavu si čtyři pětiny lidí mezi 18 a 35 lety myslí, že je pro ně bydlení méně dostupné než pro generaci jejich rodičů. Mohlo by vás zajímat: Vyvlastnění jako cesta z bytové krize. Dobrý nápad, či šílenství? Hosty vysílání jsou investor Vladimír Brůna, anarchokapitalista Martin Urza, spisovatelka žijící v Londýně Iva Pekárková a fotograf David Těšínský. | Video: Daniela Písařovicová, Martin Veselovský