Španělská Mallorca přivítala první turisty po pandemii. Přijali je jako celebrity

Jako fotbalové hvězdy či herecké celebrity přivítala začátkem týdne Mallorca první turisty, kteří po tříměsíční uzavírce kvůli pandemii dorazili na středomořský ostrov. Na první skupinu německých turistů, kteří přijeli v rámci pilotního projektu dohodnutého se španělskou vládou, čekali na letišti novináři. Nejfotografovanějším se stal pan Carsten, který vystoupil jako první z letadla.

"Ani kvůli Messimu by nepřišlo tolik novinářů. To jsem ještě neviděl," komentoval pondělní přílet německých turistů jeden člen ochranky letiště, jehož citoval deník Diario de Mallorca. Podle něj se na přílet prvního letadla s turisty akreditovalo na 200 novinářů.

"Německo a Mallorca měly k sobě vždy velmi blízko," řekl zástupce německé cestovní kanceláře na Baleárských ostrovech Ian Livesey. Dodal, že všechny hotely, které se projektu účastní, musí dodržovat přísná hygienická pravidla nařízená místními úřady.

Také na letišti měl veškerý personál i cestující ochranné roušky a turistům byla dálkovým skenerem změřena teplota. Už v letadle museli vyplnit formulář, v němž uvedli kontaktní údaje pro pobyt.

Vedení Baleárských ostrovů se na pilotním projektu dohodlo se španělskou vládou. V jeho rámci smí už od tohoto týdne organizovaně přicestovat několik tisíc německých turistů, aniž by museli do dvoutýdenní karantény, jako to zatím platí v ostatních částech Španělska. Celá země by se měla turistům z EU s výjimkou Portugalska otevřít 21. června.