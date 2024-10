Výrobce cestovního vybavení Samsonite posunul jeden ze svých výrobků do nových výšin. Shodil ho z okraje vesmíru zpět na Zemi. Americká firma vyrábějící prémiová zavazadla vynesla svůj nový kufr Proxis do čtyřicetikilometrové výšky ve spolupráci s britskou společností Sent Into Space.