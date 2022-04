Soutěž pomáhá malým a středním firmám rozvíjet jejich udržitelné podnikání

Až sto tisíc korun a mediální podporu získají v soutěži SME EnterPRIZE malé a střední firmy, které přesvědčí odbornou porotu o tom, že jejich udržitelné podnikání má skutečný přínos.

Soutěž SME EnterPRIZE na podporu udržitelného podnikání pořádá Generali Česká pojišťovna druhým rokem. Loni české kolo soutěže vyhrála firma CleverFarm, která vyvíjí chytrá řešení pro zemědělce. Mezi ně patří jak senzory na bázi internetu věcí, tak i nástroje pro precizní zemědělství. Chytrá řešení totiž dokáží zemědělcům šetřit vodu a hnojiva, což je ekonomicky efektivní a zároveň i přínosné pro půdu a planetu.

"Vítězství je pro nás a celý náš tým velkým úspěchem a potvrzením toho, že cesta, na kterou jsme se vydali, je správná. Bude ještě dlouhá a v podstatě nikdy neskončí, ale baví nás po ní jít. Jsme poctěni, že se nám podařilo zvítězit," komentoval úspěch Vojtěch Malina, výkonný ředitel CleverFarm. Díky vítězství v národním kole se CleverFarm dostal i na mezinárodní finále SME EnterPRIZE do Bruselu, odkud si také odnesl ocenění.

Přihlašování běží

Přihlašování do letošního ročníku bylo spuštěno na konci března. Přihlášky je přitom možné do soutěže posílat až do konce dubna. "SME EnterPRIZE je určena pro malé a střední firmy, které podnikají udržitelně a které při svém podnikání berou ohled na životní prostředí. Ať už něco vyrábí z recyklovaných materiálů, při svých aktivitách ve významné míře či v překvapivých souvislostech dbají na ochranu životního prostředí nebo jsou pionýrem v udržitelném podnikání ve svém oboru," popisuje Petra Nováčková, manažerka udržitelnosti v Generali České pojišťovně.

Nezáleží na tom, v jaké oblasti firma podniká. Soutěž je otevřena všem, od zemědělských podniků, přes firmy podnikající v odpadovém hospodářství, až po ty, kteří poskytují svým zákazníkům různé služby. Jedinými kritérii jsou velikost firmy mezi 10 a 250 zaměstnanci a podnikání s ohledem na udržitelnost.

Odměny pro vítěze

Na vítěze soutěže čeká - mimo jiné - odměna ve výši 100 000 korun a mediální podpora. První v pořadí také postoupí do mezinárodního kola v Bruselu, kde se zařadí po bok s dalšími podobně podnikajícími firmami z Evropy. "Nabízíme tak možnost mezinárodního networkingu, která právě pro tyto firmy může být v rozvoji jejich budoucnosti, klíčová," doplňuje Nováčková.

Firma, která v českém kole soutěže skončí na druhém místě, získá 70 000 korun, a společnost na třetím místě obdrží výhru ve výši 50 000 korun. Firmy, které se umístí do desátého místa, získají symbolické ocenění ve výši 10 000 korun. Pořadí firem určuje odborná porota složená z odborníků z praxe i akademického prostředí.

"Vedle peněžní odměny je účast a úspěch v soutěži také příležitostí pro rozvoj byznysu. Loni například jeden z finalistů se propojil se zástupcem odborné poroty a vymysleli spolu nový projekt. Pro firmy, které se soutěže účastní, jde o zajímavou příležitost, jak navázat nové kontakty," uzavírá Petra Nováčková z Generali České pojišťovny.