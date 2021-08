Sousedské tlachání je v ohrožení. Španělský starosta ho chce zařadit na seznam UNESCO

Na Seznamu světového dědictví UNESCO by se v budoucnu mohl objevit zvyk, který většina lidí bere za samozřejmost. Starosta městečka Algar zažádal, aby na něj bylo zařazené sousedské klábosení, u kterého se už stovky let scházejí obyvatelé španělského venkova. Má totiž strach, že by tradici mohl zničit nástup moderních technologií.

Je to zvyk starý stovky let. Jakmile se horký jižní vzduch navečer trochu ochladí, vytáhnou si obyvatelé španělského venkova židle na ulici a do nočních hodin vysedávají před svými příbytky a klábosí se sousedy. Až podnikavého starostu městečka Algar však napadlo, že by se tento každodenní rituál měl nechat zapsat na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. José Carlos Sánchez je totiž přesvědčený, že tradici sousedského rozmlouvání v současné době čím dál víc ohrožují internet a televize, a obec s populací okolo 1400 obyvatel podle něj patří k posledním ostrůvkům, kde se udržuje. "Je to pravý opak sociálních sítí. Tady jde o konverzace tváří v tvář," uvedl starosta pro britský deník The Guardian. Pokud jeho žádost o zařazení na seznam UNESCO bude úspěšná, ocitl by se španělský rituál po boku tradiční přípravy neapolské pizzy, finské kultury saunování nebo soutěže v sekání trávy v Bosně a Hercegovině. "Je samozřejmě trochu nezvyk takhle sofistikovaně přemýšlet o často banálních mezilidských setkáních. Kdykoli ale vidím příbuzné a sousedy, jak vycházejí před dům a dávají se mezi sebou do řeči, vnímám to jako snahu tuhle tradici zachovat. Rád bych, aby se i další lidé odtrhli od scrollování na Facebooku nebo sledování televize a vytáhli paty ze svých domovů," vysvětlil Sánchez. Pouliční shromažďování má podle starosty řadu výhod. Lidé, kteří jdou ven, ušetří za elektřinu, protože na chvíli vypnou klimatizaci, a taky si od sousedů vyslechnou nejnovější drby o tom, co se v jejich městečku děje. Zároveň jim sousedský pokec může ulevit od osamělosti a starostí, které vytvářejí nápor na jejich duševní zdraví. "Místo, aby se se svými problémy izolovali doma, obyvatelé vyjdou na ulici, kde je čeká skupinová terapie. Sdílejí svá trápení s ostatními a sousedé jim mohou pomoct," vyzdvihl Sánchez. Místní lidé podle něj na jeho snahu začlenit španělskou tradici ke světovému kulturnímu dědictví reagují pozitivně. Přestože posuzování žádosti bude ještě běh na dlouhou trať, starosta se už nyní může radovat z toho, že do Algaru přilákal nové návštěvníky. Současný mediální zájem totiž nepříliš známé městečko proměnil v lákavý cíl turistů. Mohlo by vás zajímat: Z mobilů je náš partner, děti mají deprese, hrozí kolaps společnosti, říká lékař 21:28 IQ dětí klesá, jsou horší v testech a mají úzkosti, může za to používání obrazovky a moderních technologií, říká neurolog Martin Jan Stránský. | Video: Emma Smetana