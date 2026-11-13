Den zkázy měl přijít právě dnes. Pátek 13. listopadu 2026 označili tři vědci už před 66 lety za „soudný den“ a svůj scénář zveřejnili v prestižním časopise Science. Jejich výpočty přitom desítky let vycházely překvapivě dobře. Jenže pak se začalo dít něco, s čím rovnice nepočítala.
„Naši prapravnuci neumřou hlady. Budou umačkáni k smrti.“ Tak v roce 1960 popsali konec lidstva rakousko-americký vědec Heinz von Foerster a jeho studenti Patricia Mora a Lawrence Amiot. Zkázu si podle jejich scénáře měli lidé způsobit vlastním přemnožením.
Trojice porovnala 24 odhadů světové populace za přibližně dva tisíce let. Počet lidí podle nich rostl stále rychleji. Když tento trend promítli do budoucnosti, jejich rovnice dospěla k absurdnímu výsledku: v roce 2026 se měl počet obyvatel Země blížit nekonečnu.
Výpočty vycházely. Pak přišel zlom
Autoři za zrychlováním viděli lidskou spolupráci. Více lidí podle nich znamenalo více nápadů, jak obstarat jídlo nebo prodloužit život. Díky tomu mohlo přežít a mít děti ještě více lidí.
Výpočet měl ovšem slabinu: předpokládal, že růst populace bude dál zrychlovat. Dlouho to přesto vycházelo. Podle historika Alana MacEacherna z kanadské Western University rovnice ještě v 70. a 80. letech poskytovala lepší odhady než řada tehdejších demografických prognóz. Objevila se tak i v odborných učebnicích.
Kolem roku 1993 se ale začala s realitou výrazněji rozcházet. Rodiny měly méně dětí a lidí nepřibývalo tak rychle, jak model předpokládal. Změnu ukazují údaje OSN. V roce 1990 připadalo celosvětově na jednu ženu v průměru 3,31 dítěte. V roce 2024 už jen 2,25. Lidí dál přibývá, cesta k „nekonečnu“ se ale nekoná.
Podle projekce OSN z roku 2024 by světová populace měla dosáhnout vrcholu přibližně v polovině 80. let tohoto století. Tehdy by na Zemi mohlo žít asi 10,3 miliardy lidí. Potom by nás začalo pozvolna ubývat.
Vědec uměl i kouzlit
Byla tedy slavná studie jen zbytečným strašením? MacEachern ji hodnotí shovívavěji. Von Foerster se věnoval také jevištní magii a pozornost si uměl získat i ve vědě. Dramatickým titulkem dostal odborné téma k lidem, kteří by se o něj jinak možná nezajímali.
Epidemiolog Mark Woolhouse z Edinburské univerzity naopak upozorňuje na cenu takového úspěchu. „Lidé ztrácejí důvěru ve vědce, když mají podezření, že zacházejí příliš daleko,“ píše v komentáři.
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Zdroje: Science, The Conversation, The Independent
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