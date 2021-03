Someliéři ochutnali víno, které strávilo rok ve vesmíru. Bylo vyzrálejší než obvykle

Když someliéři zkušeně poválí víno na jazyku, mluví většinou o tónech lesního ovoce nebo vůni kopřiv. Znalci z Bordeaux ale teď testovali nápoj, ve kterém se daly najít i stopy hvězdného prachu. Dostali totiž na ochutnávku láhev vína, která strávila rok ve vesmíru.

Degustované víno se na oběžnou dráhu dostalo v listopadu 2019 ve vesmírné lodi společnosti SpaceX, za kterou stojí americký podnikatel a vizionář Elon Musk. Spolu s 12 lahvemi cestovalo mimo atmosféru také hroznové víno v syrovém stavu a zpátky na zemský povrch se celý náklad vrátil v lednu. Informoval o tom zpravodajský web stanice CNN.

Experti z patrně nejznámější francouzské vinařské oblasti ochutnávali z několika lahví vína stejné odrůdy, z nichž ve vesmíru byla jen jedna, a nikdo z nich dopředu nevěděl, která to byla. Testovala se konkrétně odrůda Merlot z produkce slavného vinařství Chateau Petrus sídlícího ve vesničce Pomerol.

Ta měla výrazný kořeněný charakter, takže nabízela mnoho vlastností, které šlo mezi pozemskou a vesmírnou verzí srovnávat. "Víno z vesmíru mělo odlišnou barvu, aroma i chuť. Zdálo se starší a vyzrálejší než to, které zůstalo na Zemi, a také v něm bylo cítit více květinových tónů," popsala po degustaci kritička vína Jane Ansonová.

Dodala, že kdyby si měla vybrat láhev, kterou lahev si otevře večer před spaním, dala by přednost té vesmírné. Připadala jí totiž chuťově přístupnější a po ročním pobytu na oběžné dráze bylo podle ní víno zhruba o tři pozemské roky uleželejší.

Další z tuctu lahví vyslaných do vesmíru, stejně jako hroznové víno, které je doprovázelo, budou nyní podrobně zkoumat vědci, aby zjistili, co přesně s vínem stav beztíže a vyšší radiace dělají. Experiment by jim měl ve výsledku dopomoct k nalezení způsobu, jak pěstovat víno i v nehostinném prostředí, což může být do budoucna vzhledem ke stále palčivějším klimatickým změnám užitečné.

Mohlo by vás zajímat: Vesmír není na hraní, kritizuje Muskovy družice Suchan