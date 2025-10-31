Chemická bomba v dětském pokoji? Polovina sluchátek i hraček obsahuje toxické látky

Magazín

Máte doma bezdrátová sluchátka, plastové hračky nebo sportovní podložky? Mezinárodní test, do kterého se zapojily organizace dTest a Arnika, přinesl závažná zjištění: polovina sluchátek na českém trhu obsahuje toxické látky, které se hromadí v lidském těle. Odborníci varují před kumulací chemikálií, které mohou vést k reprodukčním poruchám a rakovině.
Chemická loterie na uších. Polovina plastových sluchátek obsahuje problematické přísady
Chemická loterie na uších. Polovina plastových sluchátek obsahuje problematické přísady | Foto: Shutterstock

Sluchátka jsou dnes téměř nepostradatelným doplňkem. Používáme je při práci, sportu i odpočinku. Děti je nosí do školy a leckdo s nimi tráví hodiny při hraní her. Jenže se ukazuje, že by vás při jejich výběru neměl zajímat jen zážitek z poslechu.

Mezinárodní test, do něhož se zapojily české organizace dTest a Arnika spolu s partnery z Rakouska, Maďarska a Slovinska, analyzoval 81 modelů sluchátek prodávaných v Česku a okolních zemích.

Laboratorní analýzy odhalily nežádoucí chemikálie ve všech testovaných výrobcích - a polovina z modelů prodávaných v Česku byla natolik kontaminovaná, že je odborníci nemohou doporučit.

"Sluchátka jsou vyrobena z různých plastů, které obsahují ftaláty, bisfenoly, chlorované parafíny a zpomalovače hoření. Tyto látky mohou narušovat hormonální systém, způsobovat reprodukční poruchy, rakovinu či vývojové problémy," vysvětluje Hana Hoffmannová z dTestu.

I když nejproblematičtějšími modely dokonce obsahovaly látky s prokázaným negativním vlivem na plodnost, testy však neodhalily akutní riziko - jde spíše o dlouhodobou expozici a kumulaci látek. 

Pod chemickým dohledem

Testováním se zabývaly i jiné firmy a vědecké týmy - například Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) před dvěma lety prověřila v 26 zemích EU přes 2 400 výrobků, přičemž 18 procent z nich porušilo legislativu EU. Nejčastěji šlo o elektroniku - hračky, nabíječky, kabely, sluchátka. Více než polovina byla nevyhovující, především kvůli olovu, ftalátům a kadmiu.

Dobře nedopadlo ani sportovní vybavení - podložky na jógu, rukavice, míče či gumové části sportovních pomůcek, přičemž 18 procent výrobků obsahovalo zakázané látky, například krátké chlorované parafíny a ftaláty. Problematické byly také hračky - od vodních hraček po plastové figurky - 16 procent výrobků obsahovalo ftaláty a další rizikové chemikálie, včetně niklu nebo boru. A opomenout nelze ani módu a doplňky - tašky, obuv, šperky a oblečení, zde 15 procent výrobků obsahovalo ftaláty, olovo či kadmium. Kontaminace byla častější u produktů nepocházejících z EU nebo s neznámým původem.

Krátké chlorované parafíny, které jsou karcinogenní, byly nalezeny ve více než 85 procentech testovaných výrobků také v Kanadě - opět u sluchátek, hraček a oblečení. Tyto látky se hromadí v lidském těle a životním prostředí, a přesto se stále používají - často jako zpomalovače hoření, plastifikátory nebo maziva. "Tyto toxické chemikálie jsou velmi rozšířené a většina jejich použití není nutná. Měly by být okamžitě zastaveny, aby lidé i ekosystémy byly zdravější," varuje Arlene Blumová z Green Science Policy Institute.

Nejde jen o jednu značku

Testy také potvrdily, že vyšší cena ani známá značka nezaručují bezpečnost. Mezi červenými produkty se objevily i modely od renomovaných výrobců, zatímco některé "neznačkové" produkty z diskontů dopadly překvapivě dobře.

Sluchátka v testu

  • 81 celkově otestovaných sluchátek, z toho 56 bylo nebo stále je dostupných v Česku
  • cenové rozpětí od cca 120 do 12 990 korun
  • malá sluchátka do uší i větší přes uši, pro dospělé, děti i herní
  • řada známých i méně známých značek včetně modelů z online tržišť Temu a Shein - ze známějších značek například Apple, Bose, GoGen, Hama, Huawei, Jabra, JBL, Lidl, Marshall, Niceboy, Panasonic, Philips, Razer, Samsung, Sennheiser, Skullcandy, Sony, Xiaomi

Výsledky testů tak jednoznačně ukazují potřebu zpřísnění regulace chemických látek ve spotřebním zboží. Současné předpisy nerozlišují produkty v přímém kontaktu s pokožkou, jako jsou sluchátka, od ostatní elektroniky. Odborníci apelují na Evropský parlament, aby plošně zakázal nebezpečné látky a ochránil tak zdraví spotřebitelů.

Kompletní výsledky testu sluchátek, seznam analyzovaných látek a doporučení jsou k dispozici na webu dTestu a Arniky. A spotřebitelé mohou také podepsat výzvu za zákaz rizikových chemikálií do roku 2029.

Zdroje: dTest, Phys.org, ECHA, Chemistry Views

