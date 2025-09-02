Šok na kolejích. Chlapec se postavil přijíždějícímu vlaku, šlo o vteřiny

Vše se odehrálo v pátek po osmé hodině večerní na železničním přejezdu Athol Park. Chlapec společně se dvěma dalšími dětmi vstoupil na koleje před blížící se vlak. Zatímco jeho dva společníci rychle utekli na stranu, on zůstal stát přímo před ním - ruce v bok, zcela beze strachu.
Varování a prosba
Lokomotiva podle svědků opakovaně houkala, aby děti varovala. Chlapec se rozhodl zachránit sám sebe až na poslední chvíli - až když byl vlak už jen několik metrů od něj.
Chlapcova nebezpečné hra vystrašila nejen kolemjdoucí, ale i správu železnic. "PROSÍME, pamatujte na svou bezpečnost v blízkosti železničních tratí a neohrožujte se," uvedla železnice ve výzvě na sociálních sítích, zdůrazněné velkými písmeny. Dopravce zároveň veřejnost vyzval, aby v podobných případech okamžitě kontaktovala vlakový personál.
Bez dozoru
Znepokojený byl i hlavní inženýr železnic Andrew Cowie, který vyjádřil překvapení nad tím, že na děti nikdo nedohlížel. "Navzdory naší kampani varující veřejnost před nebezpečím železničních přejezdů je velmi znepokojující, že se tyto děti pohybují v blízkosti jedoucího vlaku bez dozoru," uvedl Cowie a zdůraznil, že situace s malým chlapcem je velmi znepokojující.
Vedle nádraží se sice nachází dětské hřiště, ale v tuto večerní dobu se zde malé děti prý běžně nevyskytují. A rozhodně takto běžně neriskují.
Účastníci incidentu a obyvatelé ostrova na tento hazard se životem asi jen tak nezapomenou.