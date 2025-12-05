Magazín

"Toužil jsem po tom léta." Pavel Pavel žasne nad modelem, který odhalil "jeho" sochy

před 6 hodinami
Leží tisíce kilometrů od nejbližšího kontinentu a jen malá část lidí má možnost stanout u jeho slavných kamenných strážců – monumentálních soch moai. Teď se ale k ikonické archeologické lokalitě Velikonočního ostrova může přiblížit úplně každý. Tým vědců totiž vytvořil historicky první detailní 3D model hlavního lomu Rano Raraku, kde před více než osmi stoletími moai vznikaly.
Foto: Shutterstock

Rano Raraku připomíná obrovskou venkovní dílnu, právě tady se zrodila většina známých moai. Dodnes jsou do strmých svahů sopečného kráteru zasazené stovky soch v různých stádiích rozpracování - od obrysů vytesaných ve skále až po téměř dokončené kusy připravené k transportu.

Archeologický Disneyland

"Lom je pro archeology něco jako Disneyland," říká Carl Lipo z Binghamtonské univerzity, jeden z předních odborníků na Rapa Nui, jak domorodci Velikonoční ostrov nazývají. "Je to poklad informací a kulturního dědictví, přitom byl až překvapivě málo zdokumentovaný."

To se ale teď změnilo.

Vědci využili drony, moderní laserové skenery a fotogrammetrii - a pustili se do největší digitální dokumentace místa v historii. Během zhruba třicítky letů nasbírali přes 20 tisíc snímků ve vysokém rozlišení v pravidelných třicetimetrových intervalech. Zachytili tak i ty nejjemnější archeologické detaily, které v terénu nejde okem prakticky zaznamenat. Snímky pak po dlouhé měsíce skládali do trojrozměrné mozaiky - vznikla tak věrná digitální replika celého lomu. "Můžete vidět vrcholy, boky a místa, kam byste se pěšky nikdy nedostali," popisuje Lipo.

Žasne i Pavel

"Prohlížím si to a žasnu. Je to fantastické. Musím Carlu Lipovi a Terry Huntovi pogratulovat k tomu nápadu a finančním možnostem jejich univerzit," rozplývá se Pavel Pavel, který sochy moai před 45 lety "rozchodil" a vstoupil tak do dějin archeologie. 

"Své řešení záhady transportu soch moai jsem začal v době, kdy byl jejich snímek vzácností. Každý fotil spíš přírodu a tamní tanečnice než kamenné podstavce," vzpomíná, jak obtížné bylo tehdy fotku získat. "Po 3D scanu Rano Raraku už léta toužím. Mimo kamenických lomů a soch tam je zajímavý vrcholek a na něm tajemné otvory. Údajně základy obřího rumpálu na spouštění soch."

Nástroj pro vědce, pozvánka pro každého

Lom Rano Raraku byl po staletí vnímán jako jedna obrovská venkovní dílna - místo, kde od rána do večera klepaly nástroje desítek sochařů. 3D model ale ukázal, že moai nevznikaly v jedné centrální dílně, ale v několika oddělených nezávislých zónách, kde pracovaly samostatné rodové skupiny. Každá z nich měla svůj styl, své techniky i svůj rytmus práce.

3D scan tak dává vědcům do ruky nový nástroj a umožňuje jim prozkoumat sochy moai do hloubky. "Kvalita modelu je daleko před tím, co bylo možné ještě před pár lety," říká Thomas Pingel z geografického oddělení Binghamtonské univerzity. Zároveň se digitalizací podařilo do posledního detailu zachytit křehké světové dědictví, o které panovaly obavy už v roce 2023, kdy část ostrova zasáhl požár. A v neposlední řadě je model pozvánkou pro každého, kdo chce vidět Velikonoční ostrov zblízka - aniž by se musel vydat na cestu na jedno z neizolovanějších míst planety.

 
