Snoop Dogg si u Bílého domu zapálil jointa a urážel Trumpa. Ten žádá jeho zatčení

před 1 hodinou

"Ať jde prezident do p**ele" vzkázal Snoop Dogg Trumpovi před Bílým domem a zápálil si jointa | Video: SnoopDogg | 00:34

Americký raper Snoop Dogg pokračuje v provokaci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zapřísáhlý odpůrce Trumpovy politiky se tentokrát vydal přímo k jeho sídlu. "Tak jedeme do Bílého domu. Všichni jste tady tajní agenti, co? Chtěl bych jít ven a udělat si fotku, ale nemůžeme tady parkovat," pokřikoval z auta. Video, které sdílel na Instagramu, ale obsahuje i nevybíravé komentáře směrem k Trumpovi. Muzikant si navíc zapálil v parku jointa. Prezidentův právník žádá po raperovi omluvu, Trump dokonce jeho zatčení. Obě reakce ale zatím zůstaly bez odezvy. Snoop Dogg zatím pracuje na nové písni s názvem Make America Crip Again, která je zřejmou parafrází na Trumpovo předvolební heslo.