Dnes působí Kozí Hřbety spíše jako tiché a klidné místo. Jen máloco na první pohled napovídá, že se tu odehrál příběh, který patří k nejtemnějším kapitolám Šumavy.
Dvě malé osady hluboko v šumavských horách na dlouhé měsíce zmizely z okolního světa. Cesty pohřbil sníh, zprávy od obyvatel nepřicházely a nikdo netušil, co se odehrává za dveřmi zavátých stavení. Když se s příchodem jara konečně podařilo do osad proniknout zdravotní komisi, čekalo na její členy mrazivé zjištění. Co se během kruté zimy odehrálo v místech, kam se celé měsíce nikdo nemohl dostat?
Velký a Malý Kozí Hřbet, kterým místní říkali Cimruky, ležely na svazích Huťské hory nedaleko Kašperských Hor. V polovině 19. století tu lidé žili z práce v lesích, drobného hospodaření a okolních skláren. Na dlouhé zimy byli zvyklí. Ta, která přišla na počátku padesátých let, však překonala všechno, co dosud znali.
Když se do hor konečně vydala pomoc, nikdo nevěděl, co v osadách najde. Nezvyklé ticho, zaváté cesty a domy, ze kterých nikdo nevycházel, ale naznačovaly, že se za dlouhé měsíce izolace odehrálo něco vážného. Událost později ve svých Črtách ze Šumavy zachytil Karel Klostermann, který příběh znal z vyprávění svého otce, lékaře ze Sušice.
Co se během jedné mimořádné zimy stalo obyvatelům Cimruk a proč jejich osud dodnes patří k nejtemnějším příběhům staré Šumavy? Třetí díl podcastu Podivné zločiny se vrací k tragédii, kterou před okolním světem na dlouhé týdny ukryla sněhová pokrývka.