Snídaně na vrcholcích hor a zážitkové světy. Objevte kouzlo regionu Hohe Salve

Mraky zahalující hory jako peřina ustupují a odkrývají panenskou přírodu v celé své kráse. Svět se rozjasňuje a spící krajina procitá k životu. První ranní paprsky pomalu rozjasňují vrcholky hor. Postupně probouzejí ze spánku Großglockner, Großvenediger a dalších více než 70 třítisícovek, které jsou na dohled.

Obraz, který každé ráno maluje příroda v Kitzbühelských Alpách - prázdninovém regionu Hohe Salve, pozorují v úžasu u snídaně návštěvníci restaurace s 360° panoramatickým výhledem na vrcholu nejkrásnější vyhlídkové hory v Tyrolsku - Hohe Salve. Podívaná, která je opravdovým zážitkem, a to den teprve začíná.

Návštěva stejnojmenného regionu je jím od samého začátku až do konce. Horské chaty plné tyrolských specialit, jako jsou císařský trhanec či sýrové špecle, jsou toho všeho jen špičkou ledovce. Svět tyrolských Alp nabízí mnohem víc. Aktivní zábavu, romantickou dovolenou i řadu aktivit pro rodiny s dětmi. Pěší turistika, cykloturistika, plavání, golf, horolezectví, koupání, letecké sporty - seznam aktivit se dotýká nekonečna. To vše v okolí osmi malebných rakouských městeček Going, Ellmau, Scheffau, Söll, Itter, Wörgl, Kirchbichl a Hopfgarten.

Každodenní porce kilometrů

Kitzbühelské Aply - Hohe Salve, to je jedním slovem "rozmanitost". Potvrzením toho je 2500 turistických tras, tematické stezky, 1000 kilometrů cyklostezek a tras pro horská kola, několik koupališť, jezer a nespočet outdoorových aktivit. Zvláště turistika je tu každodenním chlebem, jehož křupavou kůrku tvoří několikadenní dálková turistická trasa KAT Walk - 106 kilometrů rozmanitým terénem s dechberoucími výhledy a poznáváním místní krajiny a kultury.

Vydat se také lze na komentované túry s různým stupněm obtížnosti, od bylinné až po túru procházející divokou a romantickou roklinou Kundler. Vždy v obklopení přírody, a to mezi horami, širokými údolími, horskými jezery a vrcholky hor.

Různě obtížné trasy jsou k dispozici i pro cyklisty. Region je totiž dobrým výchozím bodem pro výlety na kole směr alpský svět. Vychutnat se tu dají strmá stoupání, ale také trasy pro méně ambiciózní sportovce nebo ty, kteří dávají přednost elektrokolům.

Zážitkové areály

Pro dospělé zábava, pro děti ráj. Řeč je o sedmi areálech horských zážitkových světů, které se v regionu nacházejí a ve kterých se Kitzbühelské Alpy proměňují v jedno velké hřiště. Návštěvníci v nich plní různé úkoly, zažívají nejrůznější dobrodružství a dozvídají se mnoho nových informací. Příkladem jsou jezdecká louka, kde děti poznávají okolí z hřbetu poníka, kouzelný svět žabáka Ellmiho s magickou cestou světem víl, skřítků a lesních duchů nebo čarovná voda, kde nejdelší "bosou" stezkou v Rakousku turisté chodí přes klacky, kameny, skrz potok a přes louky, aby bosýma nohama vnímali přírodu, poznávali zákonitosti vody a vydávali se po stopách čarodějnic. Je zde také herní les, který ukrývá cesty k letadlům, houpačkám, visutým mostům, stromovým domům, či zážitkové jezero Filzalmsee lákající na biotop s kukátkem do vodní říše a objevování tajemství světa pod vodní hladinou.