Nejdřív přišly komplimenty, romantická gesta a sliby společné budoucnosti. Pak žádosti o peníze, podivná vysvětlení a náhlá zmizení. Někteří muži dokázali podvádět ženy celé roky, jiní si brali jednu partnerku za druhou a pokaždé vystupovali pod jiným jménem. Zatímco jejich oběti věřily, že našly životní lásku, podvodníci už hledali další.
Vzal si více než sto žen, aniž by se s jedinou rozvedl. Jiný přesvědčil manželku, že patří k miliardářskému rodu Rockefellerů, a dokázal před ní svou skutečnou identitu tajit třináct let. Další lákal ženy přes seznamky a měnil jejich zamilovanost v dluhy, zatímco se vydával za pohádkově bohatého dědice diamantového impéria.
Čtyři muži, čtyři různé identity a stejná schopnost přesvědčit ženy, že právě ony našly lásku svého života. Než vyšly jejich lži najevo, některé oběti přišly o úspory, jiné o pocit, že vůbec znají člověka, s nímž sdílely domov.
Giovanni Vigliotto: Vzal si 105 žen
Když Giovanni Vigliotto v roce 1981 požádal o ruku realitní makléřku Patricii Ann Gardinerovou z Arizony, neměla důvod pochybovat o tom, že si našla partnera pro společný život. Netušila, že muž, který stojí před ní, už má za sebou desítky podobných sňatků. A že žádný z nich neukončil rozvodem. Vigliotto si ženy vybíral na bleších trzích po celých Spojených státech. Dokázal působit jako pozorný gentleman a některé partnerky požádal o ruku už při prvním setkání. Na svatbu podle něj nebylo třeba dlouho čekat.
Pak přišla chvíle, kdy se měla nová manželka přestěhovat za ním. Vigliotto ji přesvědčil, aby prodala dům nebo sbalila své věci a vydala se s ním za společným začátkem. Tvrdil, že žije daleko. Když žena naložila svůj majetek, odjel s ním pryč. Ukradené věci prodal na bleších trzích, kde už se mezitím poohlížel po další oběti. Podle Guinessovy knihy rekordů uzavřel v letech 1949 až 1981 celkem 105 sňatků. Právě toto číslo uváděl sám Vigliotto, který během života používal také řadu dalších jmen. Jeho skutečná identita zůstává nejasná. Prokuratura uvádí, že se ve skutečnosti jmenoval Fred Jipp.
Jeho slibně rozjetou kariéru sňatkového podvodníka ukončila Sharon Clarková. Nespokojila se s tím, že ji opustil, a rozhodla se ho najít. Nakonec ho vypátrala na Floridě, kde ho policie 28. prosince 1981 zatkla kvůli podezření z podvodného jednání. Při procesu v Arizoně v roce 1983 se Vigliotto snažil přesvědčit porotu, že není žádný podvodník, jen muž se slabostí pro ženy. Neuspěl. Porota ho uznala vinným ve všech 34 bodech obžaloby za bigamii a podvody a soud mu vyměřil celkem 34 let vězení. Vigliotto zemřel v arizonské věznici o osm let později. Podle dobových zpráv až do konce tvrdil, že jeho jedinou slabostí byla láska k ženám.
Říkal si Rockefeller
Christian Gerhartsreiter si vymyslel jméno, původ i život, který mu otevřel dveře do americké smetánky. Jako Clark Rockefeller tvrdil, že patří ke slavné rodině ropných magnátů. Jeho skutečnou minulost neznala ani žena, s níž strávil třináct let. Když v roce 2008 unesl jejich dceru, policie ho dopadla a začala rozplétat síť falešných identit. Narazila přitom na téměř třicet let starou vraždu.
Gerhartsreiter přijel do Spojených států z Německa jako mladík a postupně vystřídal několik jmen. V Kalifornii se vydával za britského aristokrata Christophera Chichestera. V roce 1985 bydlel v domě, kde žili John a Linda Sohusovi. Pak mladý manželský pár beze stopy zmizel. Zmizel i jejich nájemník. Ten se mezitím přesunul na východní pobřeží a pokračoval v novém životě. V roce 1993 poznal Sandru Bossovou, úspěšnou konzultantku s titulem z Harvardu. Okouzlil ji inteligencí, humorem a vyprávěním o bohaté rodině. O dva roky později se vzali na ostrově Nantucket, v roce 2001 se jim narodila dcera. Rodinu živila především Sandra, zatímco její manžel střežil své soukromí a tvrdil, že pracuje na technologii pro americkou armádu. Až během rozvodu zjistila, že nebyl tím, za koho se vydával.
V létě 2008 Gerhartsreiter unesl dceru během soudem nařízené návštěvy. Policie ho dopadla a při pátrání po jeho skutečné identitě se vrátila k manželům Sohusovým. Jejich zmizení z roku 1985 totiž nikdy nepřestalo být záhadou.
První zásadní stopa se objevila už v roce 1994. Dělníci, kteří na zahradě domu v kalifornském San Marinu kopali základy pro bazén, narazili na lidské ostatky. Patřily Johnu Sohusovi. Jeho lebku někdo zabalil do dvou plastových tašek z univerzitních knihkupectví. Jedna pocházela z univerzity, kde Gerhartsreiter studoval. Druhá vedla k další škole, kterou navštěvoval. Policii zaujal také vůz Sohusových, s nímž Gerhartsreiter po jejich zmizení odjel.
Přímý důkaz, který by ho s vraždou spojil, vyšetřovatelé neměli. Prokuratura proto před soudem skládala mozaiku z nepřímých důkazů a svědectví lidí, kteří Gerhartsreitera znali pod různými jmény. V dubnu 2013 porota rozhodla, že Johna Sohuse zavraždil právě on. Co se stalo Lindě, se nikdy nepodařilo objasnit. Muž, který se vydával za dědice jedné z nejslavnějších amerických dynastií, skončil ve vězení pod vlastním jménem.
Zamilované ženy a cizí dluhy
Richard Scott Smith nepotřeboval slavné příjmení ani vyprávění o miliardářských předcích. Ženy poznával přes internetové seznamky a spoléhal na osobní šarm. Dokázal působit jako partner, který přesně ví, co druhá strana potřebuje slyšet, a vztahy posouval rychle kupředu. Některým ženám nabízel manželství.
Finanční problémy podle svědectví jeho partnerek přicházely až poté, co získal jejich důvěru. Sabrina Dunlapová například po rozchodu zjistila, že Smith pořídil auta na její jméno, zakládal účty a kreditní karty a využil také jejich společný bankovní účet. Další ženy tvrdily, že jim zanechal dluhy nebo že teprve postupně odhalily, že má zároveň jinou manželku.
Jednou z nich byla Lisa Lentonová, která se za něj provdala v roce 2012. Po zkušenosti se Smithem se rozhodla varovat další ženy a vytvořila internetovou stránku, na níž popsala své zkušenosti. Začaly se jí ozývat další poškozené. Jeho případ pak zaujal i filmaře. Čtyřdílná dokumentární série Love Fraud z produkce Showtime z roku 2020 sledovala skupinu žen, které se rozhodly zjistit, kde se Smith nachází, a zabránit mu v dalších podvodech.
Diamantový princ v krizi
Simon Leviev, vlastním jménem Šimon Hajut, si na seznamkách hrál na dědice diamantového impéria. Ženy, které poznával, vozil v luxusních autech, bral je do drahých hotelů a přesvědčoval je, že žijí po boku pohádkově bohatého muže. Pak přišel zvrat. Tvrdil, že se ocitl v nebezpečí, pronásledují ho nepřátelé a kvůli bezpečnosti nemůže používat vlastní platební karty. Potřeboval půjčit na cestu nebo na to, aby se dostal do bezpečí.
Ženy mu posílaly peníze, některé si kvůli němu braly i úvěry. Luxusní život, kterým si získal jejich důvěru, přitom podle dokumentu The Tinder Swindler financoval také z půjček od dalších partnerek. Peníze jedné ženy mu pomáhaly přesvědčit další, že je bohatý a že mu mohou věřit.
Levievův případ ukazuje, jak snadno se v době online seznamování může z pečlivě budované identity stát nástroj k podvodu. Stačí fotografie luxusu, přesvědčivý příběh a naléhavá zpráva od člověka, do kterého se druhá strana zamilovala. Na obrazovce působí jako někdo, koho známe. Ve skutečnosti ale nemusíme vědět ani to, s kým si píšeme.
Zdroj: guinnessworldrecords.com, upi.com, latimes.com, kansascity.com, vg.no, en.wikipedia.org
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