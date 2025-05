Snajpr, herec, feťák. Neuvěřitelný příběh Fedji Štukana je svědectvím války i přežití

Cesta do pekla a zpět

Když už jsme u toho, chtěl jsem se zeptat na vaši závislost. Můj známý utekl z komunistického Československa, dostal se do New Yorku a pak propadl heroinu. Přežil jen díky tomu, že ho zatkli za krádež a dali na rok do vězení. Pak o tom napsal knihu. Jak jste přežil démony závislosti na heroinu vy?

Heroin byl součástí mého života patnáct let. Neexperimentoval jsem jen tak. Byl jsem v tom hluboko. Co mě zachránilo? Moje neteř. Moje sestra neměla nikoho jiného, kdo by s ní šel do porodnice, když rodila. Prožíval jsem absťák, třásl jsem se, potil jsem se. Ale šel jsem s ní. A když mi to dítě dali do náruče, styděl jsem se. Necítil jsem nic kromě myšlenky: "kde seženu víc heroinu, abych se přestal třást jako blázen." Pokrytý stopami po jehlách, nemocný a bezmocný, jsem si uvědomil, že chci, aby mě ta holčička poznala, aby vyrůstala a viděla ve mně někoho, koho stojí za to milovat. To byla ta změna.

Jak probíhá odstřižení se od heroinu? Je to jako ve filmu Trainspotting?



Horší. Je to peklo. Celé dny nemůžete spát. Váš mozek ale stejně začne snít, zatímco jste vzhůru - strašlivé halucinace. Navíc každý sval v těle křičí bolestí od kyseliny mléčné. Psychická část je ještě horší. Vidíte různé věci. Věci, které vám zlomí vůli cokoli dělat. Ale já jsem se rozhodl. Věděl jsem, že potom upadnu do deprese, do té, kterou dostanete, když váš mozek už nedokáže vytvářet hormony štěstí, protože jste heroinem vyčerpal všechny žlázy. Tak jsem začal pít. Dalších pět let jsem byl alkoholik. To bylo skoro ještě horší. Alkohol je sice legální, ale je to taky jed. A je všude. Nemohl jsem vypít jen jedno nebo dvě piva. Musel jsem se vždycky zničit.

Říkáte, že drogy byly lékem na slabost?

Přesně tak. Kdybych byl silný, nepotřeboval bych drogy. Dodávaly mi falešné sebevědomí. Chemická lež. Ale fungovalo to - nějakou dobu.

Kdybyste potkal své mladší já během nejhorší krize, co byste mu poradil? A jestli se vám ta otázka nelíbí, pošlete mě do háje.

Jdi do prdele. Dělám si legraci. Upřímně? Žádné. Stejně bych neposlouchal. Musíš to prožít. Každý vám říká, že drogy jsou nebezpečné, ale když jste mladí, myslíte si, že jste neporazitelní. Neuvědomíte si, že čas je to jediné, co máte. A závislost vám ho ukradne.