Sběratelské karty Pokémon se stále častěji stávají cílem organizovaného zločinu v Itálii a dalších zemích. Italští vyšetřovatelé se domnívají, že se na karty zaměřily i mafiánské organizace.
Mezi důvody, proč mohou být karty pro podobné skupiny atraktivní, patří vysoká tržní hodnota vzácných kousků, snadný prodej a obtížná dohledatelnost prodejců. Dochází ke krádežím, ale také k padělání a dalším podvodům. Poukázala na to agentura APA.
V pátek v Římě několik ozbrojených osob v maskách vtrhlo do specializovaného obchodu s kartami Pokémon. Rozbily výlohy a donutily personál prodejny k poslušnosti. O pár dní dříve byly z podobného obchodu nedaleko metropole odcizeny karty v odhadované hodnotě 80 tisíc eur (asi 1,95 milionu korun). Podobné incidenty byly v zemi hlášeny například v Miláně nebo Bergamu. Počet zločinů mířených na karty Pokémon však roste i na mezinárodní scéně, například v USA, Kanadě nebo Británii.
Nejcennější stojí miliony
Pokémon je celosvětově známý fenomén založený na japonských videohrách o fantaskních tvorech, které lidé můžou trénovat a nechávat je proti sobě bojovat. Jejich historie sahá do konce minulého tisíciletí.
Kromě karetní hry vzniklo na základě videoher také několik sérií animovaného seriálu, který se vysílal i v Česku. APA upozorňuje, že karetní verze Pokémonů letos slaví 30. výročí. Nejcennější karty mohou mít hodnotu i milionů korun za exemplář.
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