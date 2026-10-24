Pražská Malá Strana ztratila jednu ze svých nezaměnitelných osobností. Zemřel Roman Vopička, dlouholetý provozovatel oblíbených podniků pod Karlovým mostem, kam pravidelně chodili místní obyvatelé, umělci i známé osobnosti. Jeho odchod zasáhl řadu přátel, kteří na něj vzpomínají na sociálních sítích.
Pro turisty představuje Malá Strana jednu z nejkrásnějších částí Prahy, pro její původní obyvatele však bývala především místem, kde se všichni znali. K lidem, kteří tuto sousedskou atmosféru pomáhali udržovat, patřil také Roman Vopička. Majitel bistra Bruncvík, přezdívaného Vokýnko, a Kafírny U svatého Omara byl s životem pod Karlovým mostem spjatý prakticky od narození.
Zpráva o jeho smrti se mezi přáteli rozšířila v pátek večer. Na sociálních sítích se s ním rozloučil Jirka George Popel, který zveřejnil černobílý snímek Vopičky na lavičce pod Karlovým mostem.
Pod příspěvkem se brzy objevily další smutné reakce. „Ach jo, malostraňák s velkým M a můj bývalý soused z domu U bílé labutě... Netušil jsem, že odešel... Posledních pár měsíců na druhou stranu odešlo tolik skvělých lidí, je mi z toho smutno,“ zavzpomínal Jakub.
Autor příspěvku mu následně odpověděl: „I mně, Jakube. Odešel dobrovolně...“ Přesná příčina a okolnosti úmrtí však dosud nebyly oficiálně potvrzeny.
Dojemné loučení přítele z dětství
Vopičkova smrt hluboce zasáhla také režiséra Ivana Fílu, který s ním vyrůstal na Malé Straně. Smutná zpráva ho zastihla na japonském ostrově Hokkaidó. „Roman Vopička... kámoš od dětství z naší Malé Strany. Majitel legendárního bistra Bruncvík pod Karlovým mostem a Kafírny u sv. Omara. Když tíha duše neunese život. Chápu tě, brachu,“ uvedl režisér.
Fíla připomněl také jejich poslední společné chvíle. Před pěti lety svého kamaráda fotografoval u Bruncvíka při příležitosti jeho 65. narozenin. Podle svých slov už tehdy vnímal, že Vopička prochází složitým životním obdobím. „Ještě nedávno jsme spolu telefonovali a já tušil, že Roman už to nevydrží, že se loučí se světem a všemi kamarády. Šel jsem za ním, marně,“ svěřil se.
Jeho podniky navštěvoval i Václav Havel
Rodina Romana Vopičky měla na Malé Straně hluboké kořeny. Jeho dědeček se na Kampě usadil už v roce 1904, kdy zde založil malířskou firmu. Rodinnému řemeslu se později věnoval také Romanův otec. Sám Vopička, narozený v roce 1956, se vyučil malířem písma.
Zásadní změna v jeho životě přišla po sametové revoluci. Prostory někdejšího rodinného skladu barev pod Karlovým mostem přeměnil na malé občerstvení. Z nenápadného výdejního okénka se postupně stalo vyhlášené místo, kde se scházely celé generace místních obyvatel.
Další podnik otevřel v roce 1993. Kafírna U svatého Omara si získala pověst neformální klubovny, v níž se potkávali studenti uměleckých škol, herci, hudebníci i lidé ze sousedství.
Mezi její slavné návštěvníky patřili podle Malostranských novin například Josef Kemr, Josef Vinklář nebo někdejší prezident Václav Havel.
Zatímco historické centrum Prahy postupně měnilo svou tvář a tradiční provozovny nahrazovaly podniky orientované především na turisty, Vopičkova kavárna si uchovávala původní atmosféru. Pro pravidelné hosty byla mnohem více než místem, kam se chodí na kávu.
Syn Adam přiznal otcovy psychické problémy
Poslední roky Vopičkova života však podle dostupných svědectví nebyly jednoduché. O jeho psychickém zdraví se letos v září zmínil také syn Adam Vopička, hudebník a režisér známý mimo jiné ze skupin Calm Season a The Prostitutes.
V rozhovoru pro iDNES se vrátil ke svému dětství a rodinnému zázemí. Popsal také, že jeho otec musel kvůli psychickým problémům přenechat provoz kavárny a bistra své ženě.
O významu rodinného podniku přitom Adam mluvil už v roce 2017 pro Pražský deník. Vzpomínal, že právě otcovo bistro pro něj představovalo místo, kde se vždy mohl s někým potkat a nemusel zůstávat sám. „To místo je jen díra ve zdi, ale spojuje lidi a má neuvěřitelnou atmosféru,“ popsal tehdy.
A právě tato slova nejlépe vystihují, co Roman Vopička pro Malou Stranu znamenal. Dokázal vytvořit prostředí, v němž se setkávali lidé různých generací a profesí, a uchovat kus sousedského života, který z historického centra Prahy postupně mizí.
S jeho odchodem tak Malá Strana nepřišla pouze o známého kavárníka, ale také o pamětníka a výraznou osobnost své původní komunity.
Zdroj: iDNES, Pražský deník
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