Smutný konec kapitána Picarda. Patrick Stewart podlehl vážné nemoci, rodina prozradila detaily jeho odchodu

Filmový svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 86 let zemřel britský herec Patrick Stewart, kterého proslavila role kapitána Jeana-Luca Picarda v legendárním seriálu Star Trek i profesora X ve filmové sérii X-Men. Poslední chvíle strávil ve svém domě v Los Angeles obklopen rodinou a přáteli. Herec se v závěru života potýkal s Alzheimerovou chorobou.
Ve věku 86 let zemřel britský herec Patrick Stewart, který se nesmazatelně zapsal do historie filmové a televizní sci-fi. Představitel kapitána Jeana-Luca Picarda ze seriálu Star Trek a profesora Charlese Xaviera z filmové série X-Men naposledy vydechl ve středu 28. října ve svém domě v Los Angeles. Poslední chvíle strávil mezi svými nejbližšími. Smutnou zprávu zveřejnila rodina následující den.
Podle rodinné mluvčí se herec v závěru života potýkal s vážným onemocněním. Stewart zemřel „po krátké a dojemné cestě s Alzheimerovou chorobou“. Zahraniční média upřesnila, že trpěl také demencí s Lewyho tělísky.
Jeho odchod provázely silné emoce, ale také hudba a vzpomínky na společně prožité chvíle. „Byl obklopen rodinou a přáteli, za doprovodu živé hudby, modliteb, slz, smíchu a těch hlubokých emocí, které dokázal vyvolat jen on sám po celoživotní oddanosti nám všem,“ uvedli jeho blízcí v prohlášení.
Stewart za sebou zanechal mimořádnou hereckou kariéru, během níž si získal několik generací fanoušků. Celosvětovou popularitu mu přinesla především role kapitána hvězdné lodi Enterprise Jeana-Luca Picarda v seriálu Star Trek: Nová generace. Další ikonickou postavu ztvárnil ve filmové sérii X-Men, kde se objevil jako profesor Charles Xavier, známý také jako Profesor X. Významnou část svého profesního života však zasvětil rovněž divadlu a shakespearovským rolím.
Od Shakespeara ke kapitánovi Enterprise a profesorovi X
Patrick Stewart se narodil 13. července 1940 v britském Mirfieldu v hrabství Yorkshire. Vyrůstal v dělnické rodině, jeho matka pracovala jako tkadlena a otec byl voják. Dětství neměl jednoduché, rodinu poznamenalo otcovo násilnické chování. Útočiště našel v divadle, kterému se začal věnovat už během školních let. V patnácti letech opustil školu a krátce pracoval jako novinář, nakonec ale dal přednost herectví.
Po studiích na divadelní škole Bristol Old Vic Theatre School se postupně prosadil na britských jevištích. V roce 1966 se stal členem prestižní Royal Shakespeare Company, kde strávil řadu let a získal uznání jako představitel klasických dramatických rolí. Před kamerou se objevoval spíše příležitostně, například ve filmech Excalibur z roku 1981 nebo Duna z roku 1984.
Zlom v jeho kariéře přišel v roce 1987, kdy získal roli kapitána Jeana-Luca Picarda v seriálu Star Trek: Nová generace. Jako velitel hvězdné lodi Enterprise se stal jednou z nejvýraznějších tváří sci-fi žánru. Postavu ztvárňoval sedm sezon, následně ve čtyřech celovečerních filmech a po více než dvaceti letech se k ní vrátil v seriálu Star Trek: Picard, který skončil v roce 2023.
Další ikonickou rolí se stal profesor Charles Xavier, vůdce mutantů ze série X-Men. Poprvé ho ztvárnil v roce 2000 po boku Iana McKellena a k postavě se opakovaně vracel, mimo jiné ve filmu Logan z roku 2017 nebo Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství z roku 2022.
Vedle těchto dvou slavných postav se objevil také ve filmech Teorie spiknutí, Zelený pokoj či Bláznivá střela 33⅓. Výrazně se prosadil i jako dabér, například v animovaném seriálu Americký táta, kde propůjčil hlas Averymu Bullockovi.
Za svůj přínos britskému divadlu a filmu byl v roce 2010 povýšen do rytířského stavu. Stewart se angažoval také v charitativní činnosti, zejména v boji proti domácímu násilí, o němž otevřeně mluvil v souvislosti s vlastním dětstvím.
Herec byl třikrát ženatý. Z prvního manželství se Sheilou Falconerovou měl dvě děti, Daniela a Sophii. V roce 2013 se oženil se zpěvačkou Sunny Ozellovou, která byla jeho manželkou až do konce života.
Zdroj: Reuters, Associated Press
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