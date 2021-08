Služba OnlyFans chce zakázat porno. To je jako McDonald's bez burgerů, reagují lidé

Internetovou platformu OnlyFans založenou na sdílení obsahu pro omezený okruh předplatitelů si uživatelé oblíbili zejména kvůli lechtivým fotkám a videím. S šířením tvrdé pornografie však teď provozovatelé služby chtějí skoncovat. Nechtěli totiž přijít o přízeň investorů a zprostředkovatelů plateb, kterým se sexuálně explicitní materiály na webu nelíbily.

Stránka, kde se člověk za poplatek může dostat k sexuálně explicitnímu obsahu tvořenému zejména mladými ženami. Přesně tak se uživatelům zapsala do paměti platforma OnlyFans. Její provozovatelé však nyní oznámili, že kvůli tlaku ze strany zprostředkovatelů plateb šíření tvrdé pornografie na svém webu zakážou. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Některé nahé fotografie a videa by se na OnlyFans mohly objevovat i nadále, "jakýkoli obsah zahrnující sexuálně explicitní chování" ale bude mít na internetové službě brzy utrum. To přitom může být pro správce webu fatální. Sami sice tvrdí, že jejich platformu využívá pestrá škála tvůrců, od šéfkuchařů až po lektory jógy, ale největší popularitu tam má právě pornografie.

Obliba webu výrazně vzrostla během koronavirové krize, kdy se na ní registrovalo více než 130 milionů nových uživatelů, což společnosti s hlavním sídlem v Londýně přineslo miliardy liber. Současně ale musela čelit obavám bank a zprostředkovatelů plateb, jimž se nelíbil materiál, který na OnlyFans převažuje.

Představa, že by platforma přišla o možnost účtovat poplatky, byla pro vedení firmy nemyslitelná, a tak se raději rozhodlo zbavit audiovizuálního obsahu pro dospělé, který OnlyFans proslavil. "Abychom zajistil dlouhodobou udržitelnost naší platformy, museli jsme naše komunitní pravidla upravit," uvedl mluvčí internetové služby, která by se do nového módu měla přepnout už v říjnu.

Oznámení vyvolalo pobavené reakce mezi uživateli, kteří se často neubránili cynismu. "OnlyFans, kde už nemůže být žádné porno? To je podobné, jako by u McDonald's přestali prodávat hamburgery," napsal na Twitteru diskutující pod přezdívkou Nick. "OnlyFans se zbavuje sexuálních pracovnic, aby investoři nemuseli dávat peníze do pochybného byznysu. Jenže to nakonec povede k tomu, že budou mít investice v platformě, kterou už nikdo nepoužívá," tweetoval další z uživatelů, Ross O'Donovan.

Právě sexuální pracovnice si v uplynulých měsících pochvalovaly, že jim působení na OnlyFans přineslo finanční svobodu. Řada z nich si sdílením erotické tvorby přišla na slušné příjmy, přestože podíl ve výši 20 procent vždy inkasují samotní provozovatelé. Podle interních statistik si na službě okolo 16 tisíc tvůrkyň ročně vydělávalo až 50 tisíc dolarů (milion korun).

Ženy, které na OnlyFans prodávaly svá těla, se teď ale budou muset přesunout jinam. Firma, kterou v roce 2016 založila rodina Stokelyových z Essexu, se totiž plánuje víc a víc přibližovat webům, jako je například Patreon. "Další detaily o nové podobě naší stránky oznámíme v nejbližší době," dodal mluvčí OnlyFans.

Mohlo by vás zajímat: Češi a sex za covidu? Vzrostla touha, ale víc sexu nemají, jsou ve stresu