Slunce obíhá Zemi, lidé žili s dinosaury. Část Rusů věří bludům, zjistil průzkum

Více než třetina Rusů věří, že Slunce obíhá okolo Země, více než pětina se domnívá, že lidé a dinosauři žili na Zemi současně, a sedm procent si myslí, že radioaktivní mléko je po svaření bezpečné.

Vyplývá to z průzkumu státního střediska VCIOM o vědeckých omylech a nutnosti osvěty v nejrozlehlejší zemi světa. Výsledky průzkumu zaujaly ruská i zahraniční média.

"Každý třetí Rus - 35 procent - je přesvědčen, že Slunce obíhá okolo Země. Tento ukazatel se za posledních 15 let zvýšil o sedm procentních bodů," uvedl VCIOM.

"Koperník ustupuje! Stoupenců geocentrického systému přibývá. Alespoň že počet přívrženců teorie o soužití lidí s dinosaury ubylo!" napsal VCIOM v narážce na astronoma a matematika Mikuláše Koperníka z přelomu 15. a 16. století, který je pokládán za tvůrce heliocentrické teorie.

V průzkumu podniknutém v roce 2007 bylo o koexistenci lidí a dinosaurů přesvědčeno 30 procent dotázaných. Za posledních 15 let se také ztenčil - a to na polovinu - počet lidí, kteří věří v bezpečnost úpravy radioaktivního mléka svařením, a to ze 14 na sedm procent.

Nicméně 44 procent Rusů se domnívá, že geneticky upravené rostliny mohou vyvolat rakovinu.

"Ačkoliv značná část Rusů setrvává v mylném přesvědčení o obíhání Slunce okolo Země, v případě ostatních omylů klesl podíl lidí poskytující nesprávné odpovědi; celková úroveň znalostí, tedy vědecká gramotnost obyvatelstva, postupně roste," usoudila na závěr státní instituce pro zjišťování názorů veřejnosti.