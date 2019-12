Složenky a faktury se dají platit na pár kliků. Stačí vám mobil s foťákem

Také vás nebaví opisovat složenky a vyťukávat údaje z faktur do internetového bankovnictví? Možná vás překvapí, že jediné, co k jejich placení doopravdy potřebujete, je mobilní telefon a aplikace od české firmy Twisto. Ta nabízí způsob, jak si únavné placení faktur a složenek usnadnit - k zaplacení totiž stačí dokument vyfotit na mobil.

Twisto je to moderní česká platební metoda, kterou za šest let jejího působení využilo přes 600 000 zákazníků v Česku i v zahraničí. Během té doby se jí podařilo přijít s několika inovativními funkcemi, které obohatily svět placení - mezi ně mimo jiné patří například Twisto Split, tedy funkce pro rychlé a efektivní rozdělování společných účtů mezi přáteli, nebo online platba na jeden klik v e-shopech (Twisto Pay), která umožňuje okamžité placení bez registrace. Jako jedno z prvních v Česku také Twisto letos spustilo Apple Pay.

Faktury snadno zaplatíte mobilem

Jednou z funkcí, které Twisto počítá mezi své inovativní vynálezy, je i Twisto Snap, neboli hrazení účtů za pomoci vyfocení složenky či faktury. Díky tomu zaplatíte třeba za telefon úplně jednoduše: fakturu vyfotíte mobilním telefonem a pošlete do Twisto, kde ji za vás zaplatí a vy máte po starostech.

S Twisto aplikací do vašeho mobilu je to ještě jednodušší: složenku vyfotíte v aplikaci a ta ji ihned přidá do účtu. Na konci měsíce stačí všechny faktury naráz zaplatit a to vám ušetří spoustu času. Navíc Twisto nabízí chytrý kredit, se kterým si můžete svoji platbu odložit až o měsíc, když se vám zrovna nehodí platit. Pro všechny uživatele přitom platí stejné férové podmínky.

Twisto nabízí i mnoho jiných výhod, které stojí za to prozkoumat a mít život o něco pohodlnější. Stačí se zaregistrovat na www.twisto.cz.