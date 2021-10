Ztráta panenství je přežitá, nahraďme ji termínem sexuální debut, navrhuje filozofka

Slovo panenství je zastaralé a přišel čas nahradit ho termínem, který bude lépe odpovídat dnešní době. Myslí si to kanadská filozofka Nicolle Hodgesová, která se ve svých akademických pracích věnuje sexuální svobodě. Přiléhavějším výrazem je podle ní sexuální debut.

Kanadská filozofka Nicolle Hodgesová už napsala knihu o ženském orgasmu a založila hnutí, které se věnuje proměnám maskulinity a duševnímu zdraví mužů. Nyní se pustila do boje za to, aby lidé při popisování svých prvních sexuálních zkušeností přestali používat pojmy panenství a panictví.

Zejména u žen totiž podle ní zaužívaný výraz vzbuzuje dojem, že panenství je něčím, co si ženy stráží jako poklad a později to někomu věnují jako dar. Zároveň se z jejího pohledu s termínem pojí představa, že panenství žena může ztratit, že jí může být nedobrovolně odcizeno, píše web LADbible.

"Pořád se držíme toho starého, zavádějícího slova, které naznačuje, že když žena začne sexuálně žít, dá se to ohraničit jediným konkrétním momentem. Tohle uvažování je však dost omezující. Měli bychom raději začít používat termín sexuální debut, protože ztráta takzvaného panenství není nějakým konečným stadiem, ale jen jednou z fází sexuálního vývoje," uvedla Hodgesová pro zpravodajský web stanice BBC.

Slovo debut podle ní vždycky popisuje situaci, kdy se člověk do něčeho pouští poprvé, a je tak vhodný i pro označení prvního sexuálního zážitku. "Může to být třeba moment, kdy žena poprvé políbí jinou ženu a cítí, jako by její tělo vzplanulo. Takové chvíle mohou v jejím životě nastat víckrát, v různých podobách a v jakémkoli věku. Vždycky jsou to ale zkušenosti, které nás nějakým způsobem mění," vysvětlila filozofka.

Dodala, že mluvit v roce 2021 o ztrátě panenství nezapadá do světa, ve kterém se ženy osvobozují od očekávání patriarchální společnosti a nacházejí nové způsoby, jak uvažovat o své genderové identitě. Pokud by se ale mezi lidmi rozšířil termín sexuální debut, bylo by to podle ní přínosné pro lidi všech genderů i orientací.

