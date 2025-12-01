Magazín

"Barbie" v posteli s modelkou. Slovinský exprezident překvapil reklamou na pyžama

Magazín obi ČTK Magazín, obi, ČTK
před 7 hodinami
Ještě nedávno se o něm mluvilo jako o klíčovém diplomatovi pro Balkán. Místo mezinárodní politiky se ale bývalý slovinský prezident Borut Pahor vrhl na byznys, který vyrazil dech i jeho nejvěrnějším příznivcům. Na sociálních sítích propaguje prodej pyžam snímkem, na kterém leží v posteli s nahou ženou. "Degradace úřadu," zní ze Slovinska.
Elegán s dokonalým úsměvem. Slovinský exprezident Borut Pahor teď prodává pyžama.
Elegán s dokonalým úsměvem. Slovinský exprezident Borut Pahor teď prodává pyžama. | Foto: Matej Slávik

Borut Pahor byl čtyři roky slovinským premiérem a potom deset let prezidentem, po odchodu z politiky nezahálí. Jeho nejnovější podnikatelský počin ale vyvolal v zemi rozpaky. Na sociálních sítích zveřejnil propagační fotografii k prodeji pánských pyžam, na níž ho v posteli objímá nahá blondýna.

"Hej, holky a ženy, chcete svému muži darovat nejlepší pyžamo na světě?" uvádí Pahor svůj příspěvek na Instagramu. V něm se označuje za "milovníka pyžam" a tvrdí, že jím propagovaná značka představuje "jinou ligu".

"Kdo ho bude nosit, bude šťastný muž. A dívka nebo žena, která se k němu přitulí, bude šťastná žena," dodává Pahor. Před objektivem není nováčkem - ještě v době studií si přivydělával jako model, což mu později vyneslo přezdívku "Barbie".

Degradace funkce, zlobí se Slovinci

Snímky okamžitě vyvolaly na slovinských sociálních sítích bouři. Zatímco část sledujících bere příspěvek s humorem, mnozí uživatelé se cítí pohoršeni. Často se objevují komentáře o "degradaci prezidentské funkce" a neúctě k úřadu, který Pahor ještě donedávna zastával.

Někteří diskutující dokonce vyjadřovali domněnku, že fotografie musely být vytvořeny umělou inteligencí, protože odmítali uvěřit, že by se bývalá hlava státu k takové prezentaci propůjčila. Jiní poukazují na Pahorův dlouhodobý sklon "monetizovat" svůj veřejný obraz za každou cenu, jak upozornil deník Delo.

Stát mi nic nedává, tvrdí veterán politiky

Pahor vykonával prezidentskou funkci v letech 2012 až 2022, předtím byl čtyři roky slovinským premiérem. V politice či státní správě strávil přes třicet let. Po odchodu z pozice hlavy státu se o něm spekulovalo jako o možném zvláštním zmocněnci Evropské unie pro dialog mezi Srbskem a Kosovem.

Z vysoké politiky se však nakonec stáhl a zamířil do soukromého sektoru. Pozdvižení vyvolal už nedávno, když prohlásil, že "stát nemá právo ode mě nic očekávat, protože mi také nic nedává". Tento výrok od muže, který většinu života pobíral plat z veřejných peněz a jako exprezident má nárok na doživotní benefity, část veřejnosti pobouřil.

Zdroj: Delo.si

 
Mohlo by vás zajímat

Eliška Křenková se stala světicí. V televizní minisérii se objeví jako Anežka Česká

Eliška Křenková se stala světicí. V televizní minisérii se objeví jako Anežka Česká

Zapomeňte na vánoční cukroví: všichni teď pečou virální kebab

Zapomeňte na vánoční cukroví: všichni teď pečou virální kebab

Chinaski vydali album 1. Symfonická. Další koncerty kapela chystá až v létě 2026

Chinaski vydali album 1. Symfonická. Další koncerty kapela chystá až v létě 2026

Lež za milion. Zrádkyně Mia vodila všechny za nos, její skutečnou profesi neuhodnete

Lež za milion. Zrádkyně Mia vodila všechny za nos, její skutečnou profesi neuhodnete
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle Borut Pahor Slovinsko Pyžamo reklama sociální sítě nahota žena blondýna

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Nezapomeňte na politické vězně, apeluje šestnáct nobelistů na světové lídry

ŽIVĚ
Nezapomeňte na politické vězně, apeluje šestnáct nobelistů na světové lídry

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 29 minutami
Přijdou o tisíce a skončí na ubytovně. Jurečka musel vysvětlovat dopady superdávky

Přijdou o tisíce a skončí na ubytovně. Jurečka musel vysvětlovat dopady superdávky

Desítky tisíc lidí přijdou kvůli superdávce o peníze a mohou se dostat do potíží, varuje sociální pracovník Mikoláš Opletal.
před 1 hodinou
Jak hloupý musí člověk být, brání se Mercedes kritice "až příliš okatého" manévru

Jak hloupý musí člověk být, brání se Mercedes kritice "až příliš okatého" manévru

Zástupci týmu Mercedes odmítli, že by jejich jezdec Andrea Antonelli v závěru Velké ceny Kataru úmyslně přepustil pozici Landu Norrisovi z McLarenu.
před 2 hodinami
Padli při obraně Ukrajiny. Jsme na ně hrdé, říkají jejich matky. Dál podporují pomoc
4:53

Padli při obraně Ukrajiny. Jsme na ně hrdé, říkají jejich matky. Dál podporují pomoc

Paní Janě padl na Ukrajině syn Karel, paní Ivana byla u svého Martina, když zemřel na následky zranění na Ukrajině.
před 2 hodinami

Pravoslavná církev čelí návrhu na konkurz kvůli dluhům na platech

Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení s pravoslavnou církví. Návrh podal kvůli údajným dluhům na platech jeden z kněží a požaduje vyhlášení konkurzu, tedy tedy likvidačního řešení úpadku.…
Přečíst zprávu
před 2 hodinami

Protesty, blokády a zásah policie: AfD zakládá kontroverzní Generaci Německo

Protesty, blokády a zásah policie: AfD zakládá kontroverzní Generaci Německo
Prohlédnout si 12 fotografií
Proti skupině zhruba dvou tisíc demonstrantů, kteří blokovali přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA.
Protože spolku hrozil zákaz, rozhodlo se vedení AfD od něj letos v lednu distancovat. Mladá alternativa se následně rozpustila (na snímku demonstrant s vlajkou hnutí Antifa, v USA a Maďarsku zakázaném jako teroristická organizace).
před 2 hodinami
Eliška Křenková se stala světicí. V televizní minisérii se objeví jako Anežka Česká

Eliška Křenková se stala světicí. V televizní minisérii se objeví jako Anežka Česká

Česká televize natáčí dvoudílný historický snímek, který vůbec poprvé zachycuje život svaté Anežky České v dramatickém ztvárnění.
Další zprávy