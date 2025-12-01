"Barbie" v posteli s modelkou. Slovinský exprezident překvapil reklamou na pyžama

Borut Pahor byl čtyři roky slovinským premiérem a potom deset let prezidentem, po odchodu z politiky nezahálí. Jeho nejnovější podnikatelský počin ale vyvolal v zemi rozpaky. Na sociálních sítích zveřejnil propagační fotografii k prodeji pánských pyžam, na níž ho v posteli objímá nahá blondýna.
"Hej, holky a ženy, chcete svému muži darovat nejlepší pyžamo na světě?" uvádí Pahor svůj příspěvek na Instagramu. V něm se označuje za "milovníka pyžam" a tvrdí, že jím propagovaná značka představuje "jinou ligu".
"Kdo ho bude nosit, bude šťastný muž. A dívka nebo žena, která se k němu přitulí, bude šťastná žena," dodává Pahor. Před objektivem není nováčkem - ještě v době studií si přivydělával jako model, což mu později vyneslo přezdívku "Barbie".
Degradace funkce, zlobí se Slovinci
Snímky okamžitě vyvolaly na slovinských sociálních sítích bouři. Zatímco část sledujících bere příspěvek s humorem, mnozí uživatelé se cítí pohoršeni. Často se objevují komentáře o "degradaci prezidentské funkce" a neúctě k úřadu, který Pahor ještě donedávna zastával.
Někteří diskutující dokonce vyjadřovali domněnku, že fotografie musely být vytvořeny umělou inteligencí, protože odmítali uvěřit, že by se bývalá hlava státu k takové prezentaci propůjčila. Jiní poukazují na Pahorův dlouhodobý sklon "monetizovat" svůj veřejný obraz za každou cenu, jak upozornil deník Delo.
Stát mi nic nedává, tvrdí veterán politiky
Pahor vykonával prezidentskou funkci v letech 2012 až 2022, předtím byl čtyři roky slovinským premiérem. V politice či státní správě strávil přes třicet let. Po odchodu z pozice hlavy státu se o něm spekulovalo jako o možném zvláštním zmocněnci Evropské unie pro dialog mezi Srbskem a Kosovem.
Z vysoké politiky se však nakonec stáhl a zamířil do soukromého sektoru. Pozdvižení vyvolal už nedávno, když prohlásil, že "stát nemá právo ode mě nic očekávat, protože mi také nic nedává". Tento výrok od muže, který většinu života pobíral plat z veřejných peněz a jako exprezident má nárok na doživotní benefity, část veřejnosti pobouřil.
