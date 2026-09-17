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Slovensko selhává. „Útoky medvědů nezmizí, konflikt ale můžeme omezit," říká zoolog

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá
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Dva útoky medvěda během dvou dnů znovu rozjitřily už tak vyhrocenou debatu na Slovensku. Strach a emoce střídají ostré politické výpady, zatímco podle zoologa Martina Duľy stát dlouhodobě selhává v tom nejdůležitějším: prevenci. Samotné odstřely problém podle něj nevyřeší.

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Dva útoky medvěda během dvou dnů znovu rozjitřily už tak vyhrocenou debatu na Slovensku. Foto: Shutterstock – Tom Havranek
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Slovensko ve středu zaznamenalo druhý útok medvěda na člověka během pouhých dvou dnů. V úterý šelma v Blatnici přeběhla přes náves a škrábla starší ženu, o den později napadl medvěd pastýře u Necpal. Muž skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Obě obce leží na úpatí Velké Fatry.

Podle zoologa Martina Duľy z Ústavu ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské Mendelovy univerzity v Brně však nejde o problém posledních týdnů ani jedné sezony. „Slovensko v tomto dlouhodobě selhává,“ říká. Všechny dosavadní vlády podle něj měly možnost situaci řešit důsledněji, místo toho ale chyběl dlouhodobý a koncepční přístup.

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Důsledky jsou podle Duľy vidět právě dnes. „Populace medvěda je ve velmi dobré kondici, prosperuje,“ vysvětluje. Slovenská krajina nabízí šelmám dostatek potravy i vhodného prostředí. Přibylo vegetačního krytu a vhodných biotopů, zároveň mají medvědi snadný přístup ke zdrojům potravy spojeným s lidskou činností. 

Podle nejlepšího dostupného vědeckého odhadu, který vychází z genetické studie Štátnej ochrany prírody SR a Univerzity Karlovy, tak žije na Slovensku přibližně 1 056 medvědů. Za posledních několik let přitom přibyly i střety s lidmi - mezi rokem 2021 a srpnem 2026 bylo zaznamenáno 58 doložených útoků medvěda na člověka. 

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„Samozřejmě, pokud je populace silná, ke konfliktům bude docházet,“ říká Duľa. Evropský medvěd však člověka aktivně neloví - všechny útoky jsou v podstatě obranné. A některým střetům v přírodě podle něj zabránit nelze. „Ty útoky také nezmizí,“ dodává. 

Medvědi na Slovensku v číslech

  • 1 056 medvědů - nejlepší dostupný vědecký odhad velikosti slovenské populace. Studie Štátné ochrany prírody SR, kterou vypracovala Univerzita Karlova a Česká zemědělská univerzita analyzovala přes 2 000 vzorků srsti a trusu.

  • 124 incidentů - tolik útoků na člověka zaznamenali zoolog Robin Rigg a Slovak Wildlife Society v letech 1998 až 2025.

  • 142 zraněných a 4 mrtví - taková je bilance těchto incidentů. Dlouhodobý průměr vychází na zhruba 4 až 5 útoků ročně.

  • 11 útoků v roce 2024 a 17 v roce 2025 - čísla byla v posledních letech výrazně nad dlouhodobým průměrem.

  • Žádný z doložených útoků nebyl predátorský - medvědi při nich člověka nelovili. Útoky jsou podle odborníků zpravidla obrannou reakcí.

    Zdroj: gearcheckers

Člověk může v přírodě například nečekaně narazit na medvěda, který odpočívá nebo hledá potravu. Větší prostor pro prevenci ale podle Duľy existuje tam, kde šelmy přicházejí k lidem právě za jídlem.

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Politický freestyle

Situaci podle Duľy komplikuje také vyhrocená společenská debata. „Zakládá se hlavně na emocích, což je úplně špatně,“ říká. Z medvěda se podle něj stalo politické téma, na kterém lze sbírat politické body.

Řešení přitom podle něj vyžaduje pravý opak - dlouhodobý plán a práci s daty. „Je potřeba to řešit systematicky, dlouhodobě a s nějakým konceptem,“ dodává. Současný přístup podle něj působí nahodile.

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„Momentálně je to v podstatě takový freestyle. Vidíme, že útoků je historicky nejvíc a historicky nejvíc je také odstřelených medvědů. A útoky stále přibývají.“ Sám přitom není obecně proti regulaci populace. Musí ale podle něj vycházet z kvalitních dat. 

Medvědy láká jídlo

Jedním z hlavních důvodů, proč se medvědi přibližují k lidem, je dostupnost potravy. Na konci léta dozrává ovoce a v krajině je také energeticky bohatá kukuřice, do jejíž polí medvědi míří. Problémem ale nejsou jen pole a sady. Šelmy mohou přilákat také nezabezpečené odpadky nebo komposty.

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Právě odstranění těchto lákadel považuje Duľa za jeden ze základů řešení. „Preventivní opatření jsou alfa a omega toho problému,” podotýká. 

V praxi to znamená především zabezpečit odpad a komposty tak, aby se k nim šelmy nedostaly, sklidit ovoce dříve, než začne medvědy lákat, a chránit sady například ploty nebo elektrickými ohradníky. Právě taková opatření podle něj mohou omezit počet situací, kdy se medvědi vydávají za potravou přímo do blízkosti lidí. 

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Nebezpečí ale nevzniká jen v blízkosti obydlí. Turisté by se měli držet značených tras a počítat s tím, že medvědi mají dva vrcholy aktivity - brzy ráno a pozdě večer. Pozor by si měli dát také majitelé psů. „Když lidé jdou se psem, měli by ho mít na vodítku a nenechávat ho běhat na volno,“ doporučuje Duľa. Pes může medvěda vyprovokovat a šelma pak může spojit psa i jeho majitele.

VIDEO: Rysí rekordman. Bardi přešel půl republiky a ze Šumavy doputoval až do Krušných hor

Rysí rekordman. Bardi přešel půl republiky a ze Šumavy doputoval až do Krušných hor | Video: Šelmy.cz

Zdroj: autorský text, gearcheckers

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