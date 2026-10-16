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Slonice nesoucí mrtvé mládě. Fotografie roku ukazuje nevídaný zvířecí zármutek

Italský fotograf Federico Veronesi zachytil samici s bezvládným potomkem v namibijském údolí Huab.
Čmeláčí let – vítězný snímek kategorie fotografů do 10 let.
Práce z lásky – vítězný snímek kategorie mladých fotografů ve věku 11 až 14 let.
Ptačí zpěv malovaný světlem – vítězný snímek kategorie fotografů ve věku 15 až 17 let.
Místo setkání – vítězný snímek kategorie Zvířata ve svém prostředí.
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19 fotografií
Italský fotograf Federico Veronesi zachytil samici s bezvládným potomkem v namibijském údolí Huab. |
Foto: Wildlife Photographer of the Year, se souhlasem – Federico Veronesi
Jan Bezucha
Ondřej Bílek
Jan Bezucha
Ondřej Bílek
Redakce Magazín,Jan Bezucha,Ondřej Bílek
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Sledoval stopy v písku vyschlé namibijské řeky, když před ním stanula sloní samice nesoucí své mrtvé mládě. Záběr fotografa Federica Veronesiho, který zachycuje tichý zvířecí zármutek, ovládl 62. ročník soutěže Wildlife Photographer of the Year. Londýnská přehlídka navíc zažila historický milník: obě hlavní trofeje si vůbec poprvé odnášejí černobílé práce.

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Ráno v namibijském údolí vyschlé řeky Huab začalo pro italského fotografa Federica Veronesiho obvyklým stopováním. Když se vydal po stopách sloního stáda, které sledoval o den dříve, všiml si v jemném pouštním písku neobvyklé, táhlé rýhy. Vypadalo to, jako by zvířata za sebou něco těžkého vlekla. O několik minut později narazil na scénu, která mu vzala dech: ze suchého koryta vystoupila mohutná samice a mezi klem a chobotem křečovitě svírala nohu svého mrtvého mláděte.

Snímek nazvaný The Aftermath (Co zbylo) vyhlásili v Londýně celkovým vítězem 62. ročníku nejvýznamnější světové přehlídky Wildlife Photographer of the Year, kterou pořádá britské Přírodovědné muzeum.

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„Tato fotografie v sobě spojuje obrovskou sílu. Emocionálně je to rána do žaludku, srdcervoucí výjev. Zároveň přináší hmatatelný důkaz, že zvířata mají své vlastní myšlení a vnímání. Tento záběr říká úplně všechno,“ zhodnotila vítěznou fotografii předsedkyně mezinárodní poroty Kathy Moranová.

Když zvířata truchlí

Pro etology má Veronesiho záběr mimořádnou hodnotu. Sloni afričtí patří společně s kytovci a některými primáty k nepočetné skupině tvorů, u nichž vědci opakovaně zdokumentovali takzvanou thanatologickou reakci – tedy specifické chování a rituály v přítomnosti smrti vlastního druhu.

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Terénní biologové v afrických rezervacích popsali, jak sloní rodiny tiše obstoupí tělo uhynulého člena, jemně se ho dotýkají choboty, vydávají hluboké hrdelní tóny nebo mrtvá těla přikrývají větvemi a hlínou. Matky navíc své mrtvě narozené či uhynulé potomky nosí na klech celé dny, dokud se tělo nezačne rozkládat. Zda jde o projev čistého zármutku, nebo o postupný proces, při němž se matka teprve sžívá se ztrátou, zůstává předmětem odborných diskusí.

Historický triumf černobílých snímků

Letošní ročník, do něhož autoři ze 121 zemí přihlásili přes 65 tisíc fotografií, přepsal historii soutěže: vůbec poprvé za 62 let existence přehlídky získaly obě hlavní trofeje černobílé práce.

Čtrnáctiletý Oscar Whitfield uspěl se snímkem nazvaným Labour of Love (Práce z lásky), na kterém zachytil vrubouna.
Čtrnáctiletý Oscar Whitfield uspěl se snímkem nazvaným Labour of Love (Práce z lásky), na kterém zachytil vrubouna.Foto: Wildlife Photographer of the Year, se souhlasem – Oscar Whitfield

Zatímco Veronesi ovládl hlavní kategorii, juniorskou trofej Mladý fotograf roku (Young Grand Title) si odnesl teprve čtrnáctiletý britský rodák Oscar Whitfield. Uspěl se snímkem nazvaným Labour of Love (Práce z lásky), na kterém zachytil vrubouna - známého spíše jako hovnivál - tlačícího kuličku trusu do písečného svahu v zimbabwském národním parku Zambezi. Za broukem se v prachu táhne řada vyčkávajících much.

Whitfield odmítl fotografovat hmyz shora, jak bývá zvykem. Lehl si přímo do prachu, aby dostal objektiv na úroveň očí drobného tvora.

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„Fotografovat tak malý, neustále se pohybující objekt těsně u země vyžaduje mimořádnou trpělivost. Snímek přitom působí promyšleně a tiše připomíná, jak klíčové životní cykly na Zemi závisejí na tvorech, které běžně přehlížíme,“ vyzdvihl práci mladého autora člen poroty Jasper Doest.

Místo setkání – vítězný snímek kategorie Zvířata ve svém prostředí.
Pozorný pohled – vítězný snímek kategorie Portréty zvířat.
Scény z bažin – vítězný snímek kategorie Chování zvířat: ptáci.
Obranná pozice – vítězný snímek kategorie Chování zvířat: obojživelníci a plazi.
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19 fotografií

Oceněné fotografie představí Přírodovědné muzeum v Londýně na tradiční výstavě, která se otevírá dnes, v pátek 16. října a potrvá až do léta příštího roku.

Zdroj: Wildlife Photographer of the Year, CNN

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