Sledoval stopy v písku vyschlé namibijské řeky, když před ním stanula sloní samice nesoucí své mrtvé mládě. Záběr fotografa Federica Veronesiho, který zachycuje tichý zvířecí zármutek, ovládl 62. ročník soutěže Wildlife Photographer of the Year. Londýnská přehlídka navíc zažila historický milník: obě hlavní trofeje si vůbec poprvé odnášejí černobílé práce.
Ráno v namibijském údolí vyschlé řeky Huab začalo pro italského fotografa Federica Veronesiho obvyklým stopováním. Když se vydal po stopách sloního stáda, které sledoval o den dříve, všiml si v jemném pouštním písku neobvyklé, táhlé rýhy. Vypadalo to, jako by zvířata za sebou něco těžkého vlekla. O několik minut později narazil na scénu, která mu vzala dech: ze suchého koryta vystoupila mohutná samice a mezi klem a chobotem křečovitě svírala nohu svého mrtvého mláděte.
Snímek nazvaný The Aftermath (Co zbylo) vyhlásili v Londýně celkovým vítězem 62. ročníku nejvýznamnější světové přehlídky Wildlife Photographer of the Year, kterou pořádá britské Přírodovědné muzeum.
„Tato fotografie v sobě spojuje obrovskou sílu. Emocionálně je to rána do žaludku, srdcervoucí výjev. Zároveň přináší hmatatelný důkaz, že zvířata mají své vlastní myšlení a vnímání. Tento záběr říká úplně všechno,“ zhodnotila vítěznou fotografii předsedkyně mezinárodní poroty Kathy Moranová.
Když zvířata truchlí
Pro etology má Veronesiho záběr mimořádnou hodnotu. Sloni afričtí patří společně s kytovci a některými primáty k nepočetné skupině tvorů, u nichž vědci opakovaně zdokumentovali takzvanou thanatologickou reakci – tedy specifické chování a rituály v přítomnosti smrti vlastního druhu.
Terénní biologové v afrických rezervacích popsali, jak sloní rodiny tiše obstoupí tělo uhynulého člena, jemně se ho dotýkají choboty, vydávají hluboké hrdelní tóny nebo mrtvá těla přikrývají větvemi a hlínou. Matky navíc své mrtvě narozené či uhynulé potomky nosí na klech celé dny, dokud se tělo nezačne rozkládat. Zda jde o projev čistého zármutku, nebo o postupný proces, při němž se matka teprve sžívá se ztrátou, zůstává předmětem odborných diskusí.
Historický triumf černobílých snímků
Letošní ročník, do něhož autoři ze 121 zemí přihlásili přes 65 tisíc fotografií, přepsal historii soutěže: vůbec poprvé za 62 let existence přehlídky získaly obě hlavní trofeje černobílé práce.
Zatímco Veronesi ovládl hlavní kategorii, juniorskou trofej Mladý fotograf roku (Young Grand Title) si odnesl teprve čtrnáctiletý britský rodák Oscar Whitfield. Uspěl se snímkem nazvaným Labour of Love (Práce z lásky), na kterém zachytil vrubouna - známého spíše jako hovnivál - tlačícího kuličku trusu do písečného svahu v zimbabwském národním parku Zambezi. Za broukem se v prachu táhne řada vyčkávajících much.
Whitfield odmítl fotografovat hmyz shora, jak bývá zvykem. Lehl si přímo do prachu, aby dostal objektiv na úroveň očí drobného tvora.
„Fotografovat tak malý, neustále se pohybující objekt těsně u země vyžaduje mimořádnou trpělivost. Snímek přitom působí promyšleně a tiše připomíná, jak klíčové životní cykly na Zemi závisejí na tvorech, které běžně přehlížíme,“ vyzdvihl práci mladého autora člen poroty Jasper Doest.
Oceněné fotografie představí Přírodovědné muzeum v Londýně na tradiční výstavě, která se otevírá dnes, v pátek 16. října a potrvá až do léta příštího roku.
Zdroj: Wildlife Photographer of the Year, CNN
ŽIVĚ V Česku začalo druhé kolo senátních voleb, vzejde z nich 22 senátorů
V Česku začalo v pátek odpoledne druhé kolo letošní obměny třetiny Senátu, v němž bude zvoleno zbývajících 22 senátorů či senátorek z dvojnásobného počtu finalistů. Pět senátorů bylo nově či opětovně vybráno před týdnem v prvním kole.
Vrahem osmileté dívky byl policista. Záhadu po 66 letech vyřešila DNA
Na ranní mši už osmiletá Gloria Kowalewiczová nedorazila. V listopadu 1960 ji někdo v Chicagu unesl jen pár bloků od domova a dvakrát střelil do hlavy. Policie vyslechla přes 1300 lidí, jméno pachatele však zůstávalo záhadou dlouhých 66 let. Zlom přinesla až moderní analýza DNA z dívčina kabátu: stopy dovedly kriminalisty k muži, který po vraždě sám léta sloužil jako detektiv na kriminálce.
Pavel příští týden míří do Berlína, čeká ho jednání s kancléřem Merzem o bezpečnosti
Německý kancléř Friedrich Merz se ve středu 21. října v Berlíně sejde s českým prezidentem Petrem Pavlem. V pátek to oznámil tiskový úřad spolkové vlády s tím, že schůzka v kancléřství bude pracovní a že tématem budou mimo jiné zahraniční a bezpečnostně politické otázky.
„Odkud se vzal?“ Hokej žije neznámým brankářem s nadpozemskými čísly
Zřejmě žádný hokejový brankář na planetě momentálně nemá takovou formu jako Jonas Neffin, který naprosto dominuje v jednom z nejlepších klubů Evropy. Ještě nedávno byl přitom „zašitý“ v nižší lize a téměř nikdo ho neznal.
Ve válce proti Ukrajině padlo skoro 300 tisíc ruských vojáků
Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutala Moskva proti Ukrajině, padlo nejméně 281 753 vojáků bojujících v ruské armádě. Uvedla to v pátek ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. Skutečné počty zabitých podle ní budou vyšší.