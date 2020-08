Sloni dostanou konopí, pomůže jim se stresem. Kouřit ho ale nebudou, ujišťuje zoo

Varšavská zoo začne slonům podávat lékařskou marihuanu. Místní ošetřovatelé chtějí v rámci experimentu zjistit, jestli konopí nemůže u zvířat snižovat hladinu stresu. První pokusy ukázaly, že se chobotnatcům účinky látky zamlouvají.

Lékařské konopí už se po celém světě nějakou dobu využívá při léčbě psů a koní. Na slonech se ovšem účinky látky budou testovat vůbec poprvé. Trojice afrických slonů ve varšavské zoologické zahradě bude marihuanu dostávat v kapalné formě s vysokou koncentrací látky kanabidiol (CBD), která uvolňuje vnitřní napětí. Informoval o tom britský list The Guardian.

Zvířata si budou zkapalnělé konopí sama nabírat choboty. Podle zvěrolékařky Agnieszky Czujkowské by konzumace látky neměla nijak škodit jejich játrům ani ledvinám, ani by je neměla dostávat do příliš velké euforie. "Jde o pokus najít přírodní alternativu k farmaceutickým přípravkům, které u slonů potlačují stres," vysvětlila Czujkowská.

Veterinářka je ráda, že se experiment podařilo dovést k realizaci právě nyní. Stádo slonů ve varšavské zoo se totiž v současnosti vyrovnává se smrtí své alfa samice. Pracovníci zahrady zjišťují aktuální hladinu stresu, se kterou se zvířata vypořádávají, nejen na základě jejich chování, ale i podle uvolňování některých hormonů.

Czujkowská dále uvedla, že bude trvat další dva roky, než její tým určí, jestli je marihuana u slonů skutečně spolehlivým antistresorem. Kdyby se nynější předpoklady potvrdily, mohla by se alternativní léčba rozšířit i k dalším slonům žijícím v zajetí. "Samice Fryderyka už dostala šanci marihuanu zkusit a neodmítla," prozradila zvěrolékařka.

"Sloni ale v žádném případě nebudou marihuanu kouřit, ani ji nebudou konzumovat v obrovských sudech, které by odpovídaly objemu jejich těla," upozornila Czujkowská se smíchem. Pro začátek zkusí její tým slonům podávat stejnou dávku, jakou dostávají koně - 12 kapek konopného oleje dvakrát až třikrát za den.