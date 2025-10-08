Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Slibují skvělé benefity, ale realita bývá jiná. Na co si dát pozor v inzerátech práce

před 1 hodinou
Inzeráty práce jsou plné lákavých frází. Kdo by nechtěl pracovat ve firmě, která nabízí „dynamické prostředí“, „prostor pro seberealizaci“ a samozřejmě „skvělé zaměstnanecké benefity“? Problém je, že tyto pojmy jsou často tak obecné, že si pod nimi každý představí něco jiného.
Foto: Canva

Nejčastější náborové mýty

Podívejme se na nejčastější formulace, které v pracovních inzerátech najdete, a co se za nimi může ve skutečnosti skrývat.

  • Flexibilita jen na oko: Firmy často uvádějí v inzerátech formulace jako "respektujeme rovnováhu mezi prací a osobním životem", "flexibilní pracovní doba" nebo "možnost home office". V praxi ale zaměstnanci často hodnotí, že je běžné mít přesčasy, být dostupní večer nebo mít "home office" jen na papíře.

  • Benefity: Stravenky, pět týdnů dovolené a sick days jsou dnes už spíše standardem než skutečným benefitem. Některé firmy se ale chlubí i dalšími výhodami, které mají svá "ale". Příspěvek na penzijní připojištění může být podmíněný odpracováním např. 5 let a karta do fitka platí jen do jednoho konkrétního centra na druhém konci města.

  • Přátelské prostředí jen na pohovoru: "Mladý a dynamický kolektiv" může znít lákavě, ale v reálu to může znamenat, že budete nejstarší v týmu a s kolegy si nebudete mít co říct.

Jak číst mezi řádky a ověřit si firmu předem?

Abyste se vyhnuli zklamání, je důležité si firmu pořádně proklepnout ještě předtím, než na nabídku kývnete. Jak na to?

  1. Hledejte konkrétní informace: Pokud inzerát mluví o benefitech, hledejte konkrétní příklady. Místo obecných frází jako "firemní vzdělávání" by měl inzerát uvádět například "jazykové kurzy" nebo "příspěvek na odborné konference".

  2. Ptejte se na pohovoru: Pohovor není jen o tom, abyste se prodali vy, ale také o tom, abyste si ověřili, jestli je firma pro vás ta pravá. Nebojte se ptát na konkrétní věci: Jaké jsou podmínky pro získání bonusů? Jak vypadá běžný pracovní den?

  3. Hledejte recenze od zaměstnanců: Nejlepší obrázek o firmě si uděláte z hodnocení od lidí, kteří v ní pracují nebo pracovali. Na portálu JenFirmy.cz najdete tisíce recenzí firem od skutečných zaměstnanců, kteří se dělí o své zkušenosti s firemní kulturou, platovými podmínkami i vztahy na pracovišti.

Důraz na well-being a firemní kulturu

V poslední době se stále více mluví o work-life balancu a well-beingu na pracovišti. Nejde jen o to, aby zaměstnanci měli pohodlnou židli, ale o celkovou psychickou pohodu. Firmy, které se o své lidi opravdu starají, investují do programů na podporu duševního zdraví, nabízí flexibilitu, která skutečně funguje, a budují firemní kulturu založenou na důvěře a respektu.

Právě firemní kultura je klíčová pro dlouhodobou spokojenost v práci. Pokud se ve firmě necítíte dobře, ani ty nejlepší benefity vás v ní neudrží. Proto je tak důležité zjistit si o firemní kultuře co nejvíce informací předem

Nenechte se zlákat jen pozlátkem v pracovních inzerátech. Věnujte čas tomu, abyste si firmu pořádně prověřili, a zvyšte tak své šance, že najdete práci, ve které budete opravdu spokojení.

 
