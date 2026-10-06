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Slibují mužskou sílu, obsahují lék na předpis. Inspekce varuje před doplňky na erekci

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Slibují mužnou sílu a vypadají a jmenují se jako nevinné kapsle z obchodu. Laboratoř v nich ale našla lék, který smí předepsat jen lékař a pro zákazníky může být nebezpečný. Informovala o tom Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

V tomto doplňku stravy SZPI nalezla nepovolenou léčivou látku.
V tomto doplňku stravy SZPI nalezla nepovolenou léčivou látku.Foto: SZPI
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Sildenafil, účinnou látku z léků na erektilní dysfunkci, našla SZPI ve dvou doplňcích stravy.

  • ELIXIRMAN (8 kapslí po 300 mg) od čínského výrobce Šang-čchiou Ltd. inspektoři koupili kontrolním nákupem na webu elixirman.cz. Datum minimální trvanlivosti na obalu chybí a uvnitř krabičky stojí jen „14-03-2027“ bez dalšího upřesnění. Prodejce už výrobek dál nesmí prodávat a zákazníkům ho musí vzít zpět.

  • Capatrex (10 tobolek, datum použitelnosti 01/2028) od britského výrobce Paramount EU inspektoři odebrali v maloobchodní prodejně Vladislav Vaněk v Chebské ulici v Karlových Varech. Podle SZPI ho prodejce dodal pěti velkoodběratelům, kteří ho už nemají skladem. Zákazníky v prodejně prodejce musel upozornit cedulemi na dveřích a u pultu.

V tomto doplňku stravy SZPI nalezla nepovolenou léčivou látku.
V tomto doplňku stravy SZPI nalezla nepovolenou léčivou látku.Foto: SZPI


Sildenafil patří mezi léky, které lékárny vydávají výhradně na předpis. Lékaři jím kromě poruch erekce léčí i vysoký tlak v plicních cévách. Odborníci Státního zdravotního ústavu zjistili, že množství sildenafilu v obou doplňcích odpovídá léčebné dávce.

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Výrobky proto označili za vysoce rizikové pro citlivé a ne zcela zdravé lidi. Kdo takovou kapsli spolkne, bere vlastně lék, jen bez lékaře, který by zvážil, jestli mu neublíží.

Doplňky stravy jsou potravinami, které představují koncentrované zdroje vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s výživovým účinkem. Vzhledem k tomu, že se jedná o potraviny, a nikoliv léčiva, nemohou obsahovat léčivé látky,“ píše SZPI.

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Riskují hlavně lidé, kteří užívají léky na srdce s nitráty, protože ty dohromady se sildenafilem mohou prudce snížit krevní tlak. Doplňky stravy přitom spadají mezi potraviny, ne mezi léky, a léčivé látky obsahovat nesmějí. Pokud máte některý z výrobků doma, inspekce doporučuje ho neužívat.

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Zdroj: SZPI

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