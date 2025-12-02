Magazín

Když se Vánoce nepovedou. Češi prozradili, jaké hrůzy našli loni pod stromečkem

před 6 hodinami
Ne všechno, co nás o Vánocích čeká pod stromečkem, je důvodem k jásotu. Ačkoliv většina lidí vybírá dary s dobrým úmyslem, realita má někdy pachuť trapasu či bizáru. Čerstvý průzkum ukazuje, že každý třetí Čech se loni setkal s dárkem, který ho spíš zklamal - a některé kuriózní případy stojí opravdu za to.
Zklamaných jedinců je o Vánocích mnoho. A často zbytečně.
Zklamaných jedinců je o Vánocích mnoho. A často zbytečně. | Foto: Shutterstock

Vánoční překvapení roku 2024 přinesla nejedno pozdvižení. Pod stromečky se objevily skutečné poklady, ale i předměty, které byste čekali spíš na bleším trhu nebo na dvorku farmáře. 

"Mezi největší kuriozity, které lidé loni našli pod stromečkem, patří fotokopie historické knihy o vaření piva, krabička na pamlsky, nebo dokonce voucher na živou slepici," uvedl Tomáš Braverman, CEO portálu Slevomat, který průzkum zadal.

Měkké dárky stále "vedou"

Zklamání pod stromkem způsobují tradičně hlavně takzvané měkké dárky - svetry, šály nebo třeba ponožky. Správně odhadnout styl i vkus obdarovaného je totiž těžší, než se zdá. Třetinu nevhodných dárků tak tvoří právě tato kategorie.

A kolik takové vánoční přešlapy stojí? Většina lidí odhaduje, že hodnota nejméně povedených dárků byla do 500 korun.

Průzkum také ukazuje, že svetr s motivem, který byste si na sebe nevzali ani na maškarní, dostává mnoho z nás. A více než polovina Čechů pak přiznává, že při rozbalování nevhodného dárku raději předstírá radost. Další čtyři z deseti se snaží tvářit, že se nic nestalo, a situaci přejdou bez komentáře. Podle Bravermana by ale spoustě zklamání šlo předejít: "Více jak polovina Čechů chce, aby se s nimi darující dopředu domluvil."

Co s nechtěným dárkem?

Téměř polovina lidí ho prostě uloží do skříně, kde čeká na svůj osud. Čtvrtina dárků pak pokračuje dál - daruje se někomu jinému. Menší část putuje zpět do obchodu nebo na internet k prodeji. V Česku však sílí trend, který jde proti zbytečnému plýtvání. Lidé čím dál více oceňují zážitky místo věcí.

Z průzkumu vyplynulo, že poukazy na zážitky mají až 93% spokojenost, což z nich dělá jednu z nejjistějších voleb, jak pod stromečkem opravdu potěšit - a nezpůsobit rozpačité ticho u rodinného krbu.

Pokud vás letos ještě čeká vánoční nakupování, možná stojí za to popřemýšlet nad tím, co by vašim blízkým opravdu přineslo radost, místo polemizování nad velikostí svetru se sněhulákem. A hlavně - můžete se vyhnout darům, které by skončily ve stejné kategorii jako… živá slepice.

VIDEO: Spotlight moment: Češi chtějí o Vánocích klid, ale dobrovolně se stresují, kroutí hlavou psycholog (19. 12. 2024)

Spotlight moment: Češi chtějí o Vánocích klid, ale dobrovolně se stresují, kroutí hlavou psycholog Dalibor Špok | Video: Tým Spotlight
 
