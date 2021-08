"Budeme si hrát na očkování." Slavná vakcinoložka z AstraZenecy má vlastní barbínu

Americká firma Mattel se rozhodla ocenit vědkyni, která zásadně přispěla k vývoji očkování proti koronaviru. Výrobce panenek Barbie na trh právě uvedl barbínu, jejíž podoba nápadně připomíná profesorku Sarah Gilbertovou, pracující pro farmaceutickou společnost AstraZeneca.

Když se designéři společnosti Mattel britské vakcinoložce ozvali s nápadem, že by podle ní navrhli panenku Barbie, připadalo to Gilbertové nejdřív jako "dost divný" nápad. Nakonec si ale řekla, že by barbína nějaké vědkyně mohla děti inspirovat.

"Přála bych si, aby panenka dětem zprostředkovala profesi, o kterou by se třeba jinak nezajímaly," uvedla vědkyně pro zpravodajský web stanice BBC. Hračka s její podobou je jednou z pěti nových barbín, které mají ocenit ženy pracující v přírodovědných, technologických, inženýrských či matematických oborech.

Gilbertová vakcínu proti onemocnění covid-19 začala vyvíjet už na začátku roku 2020, tedy v době, kdy se virus poprvé objevil v Číně. V současnosti patří vakcína, na které tým vědců z Oxfordské univerzity spolupracoval s farmaceutickou společností AstraZeneca, k těm nejvyužívanějším a očkuje se s ní ve více než 170 zemích světa.

"Mám obrovskou radost, že můžu inspirovat nastupující generaci dívek k tomu, aby zauvažovaly o vědecké kariéře. Doufám, že si díky panence Barbie uvědomí, jak důležitou práci ženy ve vědě odvádějí a jak moc jejich výzkum může světu kolem pomáhat," vyzdvihla Gilbertová, kterou letos při příležitosti svých 95. narozenin vyznamenala i královna Alžběta II.

Uvedením nové kolekce firma Mattel zároveň navazuje na své snažení ukázat, že panenky Barbie nevytvářejí nerealistický obraz ženství, což výrobci hraček často vyčítali jeho kritici. V posledních letech společnost přišla s barbínami v podobě hasičky, lékařky i astronautky a rozšířila nabídku panenek také o ty s jinou než bílou barvou pleti.

Mohlo by vás zajímat: Genderově neutrální Barbie je v pořádku, rodiče už nechtějí modré a růžové hračky, říká Sloboda