Léto patří ovocným knedlíkům. Kde si v Praze na nich smlsnete a jaký je jejich původ?

Slavní konkurenti

Že ovocné knedlíky nejsou pouze českou výsadou, dokazuje hned několik mezinárodních kuchařských pramenů. Ve Francii se už ve 14. století objevují tzv. "boulettes de pommes", jablka zabalená do těsta a vařená ve vodě. V Itálii se podávaly "tortelli di zucca" - sladké těstovinové taštičky plněné dýní, mandlemi a cukrem, ochucené skořicí. Známé jsou i "ravioli dolci" plněné ovocem, podávané s omáčkou a moučkovým cukrem.

Rakouská kuchařka Katharina Prato popsala v roce 1894 recept na dnes slavné "Marillenknödel", tedy meruňkové knedlíky z bramborového těsta. A Poláci mají své ovocné "pierogi", přičemž Němci nezostávají díky svému "Germknödelu" s povidly. Podobné sladké pokrmy však najdete i na druhém konci světa. Japonci se mohou chlubit rýžovými "dango" - ty jsou podávané na špejli a často plněné marmeládou.

Přesto všechno se právě v českém prostředí podařilo doladit sladké knedlíky do formy, která působí tak samozřejmě, že by se zdálo, jako by tu byly odjakživa.