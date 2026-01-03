Přeskočit na obsah
3. 1. Radmila
Skuteční hrdinové válek. Příběhy odvahy, které by nedokázal vymyslet ani Hollywood

Dan Poláček
Britský důstojník s lukem proti nacistům. Finský odstřelovač, kterého nezastavila ani explozivní kulka. Nebo jednooký voják, jenž sám osvobodil město. Poznejte brutální i dojemné osudy skutečných hrdinů moderní historie, kteří v pekle bitev dokázali nemožné.

Válečníci, kteří zastínili Hollywood

Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.

Během válečných konfliktů 20. století vznikli skuteční hrdinové, jejichž odvaha v extrémních podmínkách často předčila filmovou fikci. Náš přehled představuje jedenáct výjimečných válečníků moderní historie, kteří svými skutky posunuli hranice lidské odolnosti.

Nešlo o nadpřirozené superhrdiny, ale obyčejné lidi, kteří v rozhodujících chvílích dokázali čelit přesile a riziku s mimořádnou odvahou.

Nejnovější
Donald Trump a Vladimir Putin se sešli na summitu v Helsinkách
Na jakou zemi dopadne pád Madurova režimu? Odborník dává překvapivou odpověď

„Venezuelci ani nepoužili ruční protivzdušné rakety, kterých mají hodně. To trochu ukazuje, ze vůle bojovat nebyla nejsilnější,“ říká k sobotnímu únosu prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželky americkými silami přímo z Caracasu Jan Kofroň, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Tomáš Galvas
Tomáš Galvas
Tomáš Galvas

Jsme ještě lepší a šikovnější než loni, hlásí Galvas. Věří si i na Kanadu

Obránce Tomáš Galvas se třetím gólem na mistrovství světa juniorů podílel na čtvrtfinálové výhře českých hokejistů 6:2 nad Švýcarskem a potvrdil roli jednoho z klíčových hráčů týmu. Devatenáctiletý rodák ze Zlína startuje již na třetím šampionátu hráčů do 20 let a podílel se na zisku bronzových medailí v předešlých dvou letech.

Lidé u provizorního pomníku ve švýcarském letovisku Crans-Montana vzdávají hold obětem tragického silvestrovského požáru v tamním baru Le Constellation; sobota 3. prosince 2026.
Mezi zraněnými při požáru ve švýcarském horském středisku je i Čech

Při tragickém požáru v jednom z barů ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana o silvestrovské noci byl podle informací tamní policie zraněn i jeden český občan. V sobotu to oznámila mluvčí ministerstva zahraničních věcí Mariana Wernerová. Čeští diplomaté jsou podle ní připraveni poskytnout konzulární pomoc. Požár si vyžádal životy 40 lidí, další desítky byly vážně zraněny.

Venezuelský prezident Nicolás Madura se svou chotí Cilií Floresovou na archivním snímku z roku 2018
ŽIVĚVenezuelský prezident a jeho žena čelí po únosu do USA obvinění z narkoterorismu

"Sesazeného" venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku oficiálně obvinily úřady v New Yorku. V sobotu to vedla americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová. Americké úřady tvrdí, že Maduro se podílel na organizování pašování drog do Spojených států a že byl vůdcem Kartelu sluncí, který Washington označil za teroristickou organizaci.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ŽIVĚZelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu potvrdil, že navrhuje ministra obrany Denyse Šmyhala do čela resortu energetiky a zároveň na pozici vicepremiéra země. Práci Šmyhala na ministerstvu obrany označil za systematickou a prohlásil, že ukrajinský energetický sektor právě teď potřebuje takový přístup. Šmyhal byl v dříve premiérem Ukrajiny.

