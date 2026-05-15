Strach z hantaviru v posledních týdnech výrazně sílí. Lidé hledají speciální léky, testy i způsoby, jak se chránit po pobytu v lese nebo na chatě. Odborníci ale upozorňují, že největší riziko často nečíhá venku v přírodě, ale doma při obyčejném úklidu sklepa, půdy nebo kůlny. A právě tam Češi podle lékárníků nejčastěji podceňují základní ochranu.
„V online poradně teď registrujeme až panické dotazy. Lidé se ptají na speciální léky, testy nebo přípravky na posílení imunity, protože mají strach z hantaviru po pobytu v lese nebo na chatě. Ve skutečnosti je ale největším rizikem úplně běžný úklid zanedbaných prostor,“ říká farmaceutka Pavla Horáková z Lékárny.cz.
Právě dotazy na hantavirus podle ní patří v posledních dnech mezi nejčastější témata, která lidé řeší s lékárníky v online poradnách. S rostoucími obavami zároveň prudce stoupá i zájem o ochranné pomůcky. Prodej respirátorů a roušek podle dostupných dat od poloviny dubna meziročně vzrostl o 38 procent.
Podle odborníků ale veřejnost často vnímá riziko nákazy jinak, než jaké ve skutečnosti je. Mnoho lidí se obává pobytu v lese nebo na chatě, zatímco podceňují situace, které mohou být z hlediska kontaktu s hlodavci výrazně rizikovější. Právě sklepy, půdy, kůlny nebo starší chaty mohou být místy, kde se pohybují hlodavci a kde při úklidu vzniká prach obsahující nebezpečné částice.
„Češi mají strach z nákazy venku, ale pak doma bez rukavic uklízejí sklep, víří prach v kůlně nebo používají jednu utěrku na všechno. Přitom právě při úklidu prostor, kde se mohou pohybovat hlodavci, bývá riziko kontaktu nejvyšší,“ upozorňuje Horáková.
Hantavirus je přitom v českých podmínkách stále velmi vzácné onemocnění. Farmaceuti podle svých zkušeností mnohem častěji řeší následky zanedbané hygieny, špatně ošetřených drobných poranění nebo nevhodných postupů při úklidu.
Odborníci proto doporučují nepodléhat panice, ale zaměřit se na jednoduchá preventivní opatření. Důležité je používat rukavice a respirátor, snažit se nevířit prach a při úklidu zanedbaných prostor postupovat spíše navlhko než nasucho. „Lidé často hledají složitá řešení nebo univerzální ochranu, přitom v praxi rozhodují hlavně konkrétní návyky při úklidu,“ doplňuje Pavla Horáková.
