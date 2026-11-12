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Magazín

Škrob místo medu a med mizerné kvality. Tenhle test pro řetězec nedopadl dobře

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Dvě sklenice medu ze stejného obchodu a ani jedna neprošla kontrolou. V jedné inspektoři podle laboratoře nenašli med, ve druhé stopy po tom, že med prošel příliš velkým horkem nebo stál moc dlouho. Co přesně v nich odhalili?

Med patří mezi často falšované potraviny, přidává se do něj škrobový sirup. Ilustrační foto
Med patří mezi často falšované potraviny, přidává se do něj škrobový sirup. Ilustrační fotoFoto: Shutterstock – Alessandro Cristiano
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Hned dva medy zachytili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) 8. 7. 2026 v prodejně Norma v Jablonném v Podještědí.

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Větší problém měl Sommerland Med květový z Rumunska v devítisetgramové skleněné lahvi (šarže LOT20626, minimální trvanlivost 19. 3. 2028). Vyrobila ho rumunská firma Apicola Costache.

Laboratoř v něm našla alfa-amylázu z plísně Aspergillus oryzae. Tu nejspíš znáte pod názvem „koji“, což je ušlechtilá plíseň, která se používá třeba k výrobě sójové omáčky a její amylázy jsou důležitou součástí procesu štěpení škrobů při výrobě škrobových sirupů. A škrobové sirupy nemají v medu co dělat.

Podle inspekce proto nešlo o med a výrobek zařadila mezi falšované potraviny.

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Med květový z Rumunska obsahoval rezidua plísní, které se v medu přirozeně nevyskytují.
Med květový z Rumunska obsahoval rezidua plísní, které se v medu přirozeně nevyskytují.Foto: SZPI – Potraviny na pranýři

Není to zdaleka první případ, v posledních týdnech SZPI prostřednictvím portálu Potraviny na pranýři upozornila na několik dalších případů falšovaného medu, a to včetně jednoho v bio kvalitě.

Ztráta kvality je taky problém

Druhý med, Medokom Český med květový v půlkilové lahvi s minimální trvanlivostí do 20. 2. 2027, pochází od české firmy Medokomerc z Čestína.

Obsahoval víc hydroxymethylfurfuralu (HMF), než povoluje zákon. Tahle látka v medu přirozeně vzniká, když ho někdo zahřeje nebo když dlouho stojí, třeba v teplém skladu.

V téhle sklenici med je, ale snížené kvality – obsahuje látky, které poukazují na jeho špatné (nebo dlouhé) skladování.
V téhle sklenici med je, ale snížené kvality – obsahuje látky, které poukazují na jeho špatné (nebo dlouhé) skladování.Foto: SZPI – Potraviny na pranýři

Vyšší obsah HMF tedy prozrazuje, že med ztratil část své kvality a čerstvosti. Zdraví v takovém množství neohrožuje, inspekce ho proto zařadila mezi nejakostní potraviny.

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Oba medy mají trvanlivost ještě do let 2027 a 2028, takže je můžete mít doma ve spíži.

Video: Sníh je odřízl od světa. To, co místní na jaře v osadách našli, patří k nejtemnějším kapitolám Šumavy

Zdroj: Potraviny na pranýři – Med květový, Český med květový

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