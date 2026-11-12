Dvě sklenice medu ze stejného obchodu a ani jedna neprošla kontrolou. V jedné inspektoři podle laboratoře nenašli med, ve druhé stopy po tom, že med prošel příliš velkým horkem nebo stál moc dlouho. Co přesně v nich odhalili?
Hned dva medy zachytili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) 8. 7. 2026 v prodejně Norma v Jablonném v Podještědí.
Větší problém měl Sommerland Med květový z Rumunska v devítisetgramové skleněné lahvi (šarže LOT20626, minimální trvanlivost 19. 3. 2028). Vyrobila ho rumunská firma Apicola Costache.
Laboratoř v něm našla alfa-amylázu z plísně Aspergillus oryzae. Tu nejspíš znáte pod názvem „koji“, což je ušlechtilá plíseň, která se používá třeba k výrobě sójové omáčky a její amylázy jsou důležitou součástí procesu štěpení škrobů při výrobě škrobových sirupů. A škrobové sirupy nemají v medu co dělat.
Podle inspekce proto nešlo o med a výrobek zařadila mezi falšované potraviny.
Není to zdaleka první případ, v posledních týdnech SZPI prostřednictvím portálu Potraviny na pranýři upozornila na několik dalších případů falšovaného medu, a to včetně jednoho v bio kvalitě.
Ztráta kvality je taky problém
Druhý med, Medokom Český med květový v půlkilové lahvi s minimální trvanlivostí do 20. 2. 2027, pochází od české firmy Medokomerc z Čestína.
Obsahoval víc hydroxymethylfurfuralu (HMF), než povoluje zákon. Tahle látka v medu přirozeně vzniká, když ho někdo zahřeje nebo když dlouho stojí, třeba v teplém skladu.
Vyšší obsah HMF tedy prozrazuje, že med ztratil část své kvality a čerstvosti. Zdraví v takovém množství neohrožuje, inspekce ho proto zařadila mezi nejakostní potraviny.
Oba medy mají trvanlivost ještě do let 2027 a 2028, takže je můžete mít doma ve spíži.
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Zdroj: Potraviny na pranýři – Med květový, Český med květový
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