„Skoro jako v sobotu večer na Zemi,“ astronauti si ve vesmíru užili pizza večírek

Francouzský astronaut Thomas Pesquet sdílel video, jak si s kolegy ve stavu beztíže užívají pizza večírek. "Připadám si skoro jako v sobotu večer na Zemi," popsal nevšední zážitek na sociálních sítích.

Tortilla, rehydratované hovězí maso, čerstvé cibule, salát, omáčka a pizza večírek může začít i na Mezinárodní vesmírné stanici.

Záběry na sociálních sítích zveřejnil Thomas Pesquet, astronaut, který fanouškům dává pravidelně nahlédnout do života na Mezinárodní vesmírné stanici. Tentokrát si Thomas s kolegy užil pizza večírek a velká zábava začala už při samotné přípravě slavného italského jídla.

"Říká se, že dobrý kuchař tajemství své kuchyně nikdy neprozradí, ale my jsme tam dali všechno kromě ananasu, to by byl v Itálii vážný přestupek," dodává Pesquet na sítích s tím, že si připadal skoro jako v sobotu večer na Zemi.