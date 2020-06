Školní taška – jak vybrat tu pravou?

Sedm tipů pro správný výběr školní aktovky či batohu

Zorientovat se v široké nabídce školních aktovek a batohů je skutečně těžké. Přečtěte si, co všechno by měla optimální taška splňovat, na co zaměřit pozornost… Vybírejte zodpovědně!

1. Měla by být pohodlná a anatomicky tvarovaná, tak aby kopírovala přirozené zakřivení páteře dítěte. Proč? Protože právě dobrá ergonomie aktovky pomáhá správnému držení těla. Dbejte také na to, aby dítě nosilo aktovku či batoh na obou ramenou, nošení tašky na jednom rameni je sice "machrovinka", ale pro záda dítěte to rozhodně dobré není.

2. Výhodou především u aktovky je posuvný zádový systém umožňující nastavení popruhů podle výšky dítěte a také nastavitelné ramenní, prsní a boční popruhy, které se dají přizpůsobit postavě. Ramenní popruhy by měly dobře přiléhat k ramenům, neodstávat a zepředu svisle procházet přes klíční kost zhruba v její polovině. Pro správný přenos váhy batohu a komfort nošení by měly být dobře vypolstrované.

3. Konstrukce by měla být lehká, ale stabilní. Děti s sebou musejí vláčet velké množství školních potřeb a pomůcek, každý gram navíc se tedy počítá. Podle odborníků by dítě nemělo na zádech nosit zátěž větší, než je desetina jeho váhy.

4. Měla by být vyrobená z kvalitního, pevného a ideálně i voděodolného materiálu.

5. Měla by mít bezpečnostní prvky, tzn. reflexní pruhy či odrazky.

6. Důležitá je i organizace batohu či aktovky. Hlavní přihrádka by měla být snadno přístupná, v nejlepším případě i rozdělená přepážkou, aby měl školák dobrý přehled o svých věcech. Kapsa nebo přihrádka na svačinu by měla být samostatně oddělená. Stejně tak se doporučuje z hygienických důvodů nosit zvlášť přezůvky, k tomu jsou ideální nejrůznější látkové sáčky na obuv.

7. Design. Tady můžete dát volný průchod vkusu svého dítěte a nechat ho vybrat si svůj oblíbený motiv či barvu. Výhodou je, že pokud pořídíte i další doplňky ve stejném motivu, nejenže budou ladit, ale hlavně ulehčí dítěti orientaci, co vše si s sebou do školy má vzít.

