Školení v Amazonu neustále modernizujeme, říká manažerka vzdělávání

V českém distribučním centru byste marně hledali někoho, kdo by o školení zaměstnanců měl lepší přehled.

Nikol Řehounková do společnosti Amazon nastoupila v roce 2013 na pozici manažerky vzdělávání, kde měla na starosti okolo stovky školících instruktorů. Dnes jich pod sebou má více než čtyřikrát tolik. Společně s tím, jak se rozrůstalo a měnilo distribuční centrum, se i Nikol posouvala v kariéře. Dnes zajišťuje zejména manažerský chod oddělení a podílí se na vylepšování školících procesů.

Každý nováček při nástupu do dobrovízského centra projde komplexním školením. Za devět let, co Amazon v Česku působí, se však mnoho změnilo. "Moje začátky byly zcela odlišné od mé současné pozice. Užívala jsem si práci s lidmi. Následně jsem se začala soustředit na budování týmu a nyní dohlížím na to, aby jak instruktoři, trenéři i noví zaměstnanci věděli, co který proces obnáší," říká Nikol Řehounková, která v Amazonu pracuje jako manažerka a partner pro vzdělávání.

Nováčky testují technologie

"Museli jsme připravit a zavést vše, co bylo spojené s efektivními školícími procesy. Byla to dlouhá cesta plná inovací, která stále pokračuje. Neustále se snažíme věci vylepšovat, zjednodušovat a dělat je zábavné pro nováčky a instruktory," popisuje. "Postupně jsme nastavili pevné standardy toho, co se u nás zaměstnanec naučí první či druhý den v práci, týden po nástupu, za měsíc či za čtvrt roku," dodává Nikol.

V dnešní době je již systém školení ve všech evropských centrech řízen centrálně, takže probíhá stejně. Každý školitel i manažer se na něm mohou podílet v rámci speciálních pracovních skupin. Podle vytvořených materiálů se následně školí zaměstnanci, kteří přicházejí do firmy nově či přecházejí v rámci firmy na jiné oddělení.

Podklady jsou dnes plně v elektronické formě. "Dnes už se běžně školí i testuje přes počítač, Kindle, nebo tablet, papíry už u nás neuvidíte," usmívá se Nikol. "Jejich výhodou je to, že si školení můžete spustit v jazyce, který potřebujete. Stejně probíhá také následné testování zaměstnanců. Důležité je to například u nakládání s nebezpečnými materiály," vysvětluje.

Zaučení trvá i déle než měsíc

Co se týče jednotlivých procesů, doba nutná pro zaučení se liší. V některých procesech to jde velmi rychle, například na oddělení vyskladnění objednávek to zabere asi měsíc. "Může to vypadat jednoduše, že vezmu věc z regálu a dám ji do přepravky, ale v tom procesu se může objevit mnoho odchylek nebo defektů. Je třeba to naskenovat ve správném pořadí, vše správně zadat do systému, dát to do regálu určitým způsobem a zkontrolovat, zda věc není poškozená. Postupy na jednotlivých odděleních jsou navíc odlišné," vysvětluje Nikol.

I v době pandemie hledal Amazon cesty, jak školení usnadnit a zajistit bezpečnost všech zaměstnanců. "Bylo třeba dbát předepsaných rozestupů. Aby lidem bylo dobře rozumět, nakoupili jsme speciální sluchátka s mikrofonem. Školení pro nové zaměstnance jsme také přesunuli do online prostředí," říká. Svěřila se také, že nejvíc ji těší viditelné výsledky. "Největší radostí pro mě je, když si lidé své školitele pamatují a chlubí se jim svými úspěchy," uzavírá.