Apple poslal do prodeje svou historicky první skládačku iPhone Duo s cenovkou začínající na 55 tisících korunách. Proč jsou lidé ochotni utratit celou výplatu za technologickou novinku, i když mají hluboko do kapsy? Adiktolog Adam Kulhánek z 1. LF UK a VFN v Praze vysvětluje, jak prémiové značky manipulují dopaminovými centry v mozku a proč pocit štěstí z drahého telefonu rychle vyprchá.
Událost podzimu v technologickém světě má konkrétní jméno: iPhone Duo. Historicky první skládací telefon od Applu rozdělil technologickou komunitu. Zatímco věrní příznivci značky vzali obchody útokem a vyprodali první várky předobjednávek, řada uživatelů zůstává obezřetná. Důvodem jsou obavy z mechanické odolnosti ohebného displeje, kompromisy v konstrukci, ale především astronomická zaváděcí cena, která v Česku startuje na 54 990 korunách a ve vrcholné verzi překračuje 90 tisíc.
Se specialistou na léčbu závislostí doktorem Adamem Kulhánkem z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jsme se na start prodeje iPhonu Duo podívali trochu jinak – optikou neurobiologie, očekávání a odměny, kterou výrobce u zákazníků systematicky vyvolává.
Pokud necháme digitální technologie stranou a zaměříme se čistě na samotný přístroj – může na mobilním telefonu vzniknout závislost? Nutkavá potřeba ženoucí uživatele ke stále dalším novinkám?
Závislost v tomto smyslu nevzniká na zařízení či konkrétním modelu, ale spíše na obrazovkách jako takových a konzumovaném obsahu. Jedná se o takzvanou nelátkovou závislost – roli nehraje návyková látka, leč proces nebo chování. Mezi nejrizikovější formy ve světě digitálních technologií patří online hry, sociální sítě, pornografie, sázení a gambling.
Něco jiného je touha po novém modelu telefonu. Ta souvisí s očekáváním odměny, atraktivitou něčeho nového a také sociálním statusem. Systém odměny a dopaminové dráhy v mozku funguje právě na principu motivace a touhy získat odměnu. Lidé v emoční rovině cítí velké vzrušení, když na telefon čekají. Jakmile ho však získají, subjektivní vnímaná radost a uspokojení rychle klesají.
Apple je vyhlášený každoročními velkolepými představovačkami nového modelu iPhonu – po kouscích odhaluje tajemství, láká na předobjednávky, posiluje prémiové vyznění produktu... Lze říct, že výše zmiňované emoce v lidech cíleně vyvolává?
Prémiové značky pracují jednak s neustálou touhou lidského mozku po odměně, avšak také s takzvanými kognitivními zkresleními, kdy se mozek nerozhoduje racionálně, ale emočně a do jisté míry ukvapeně. Mezi ně patří třeba efekt scarcity. Pokud máme pocit, že je produkt vzácný, je ho málo, nebo by se mohl vyprodat, automaticky mu přisuzujeme vyšší hodnotu. Tím narůstá potřeba mít ho co nejrychleji.
Výzkumy sledující mozek s pomocí funkční magnetické rezonance pak ukazují, že se u lidí, kteří očekávají takto vysoce ceněný produkt, v mozku aktivuje centrum odměny a ventrální striatum. To jsou oblasti zapojené do systému odměn a mechanismu vzniku závislosti. Psychologicky se pak tento stav může projevit zvýšeným napětím, podrážděností, netrpělivostí a silnou touhou produkt získat.
Jaká je v tomto role top influencerů, kteří produkt dostanou zdarma a následně na něj pějí ódy na sociálních sítích a přesvědčují uživatele, že to jim zkrátka nesmí chybět?
Influenceři využívají princip sociálního učení, který popsal už v sedmdesátých letech americký psycholog Albert Bandura. Lidé mají přirozenou tendenci pozorovat druhé, napodobovat jejich chování a přebírat jejich preference. Stávají se jejich role models.
Funguje zde také další kognitivní zkreslení mozku, kterému se říká social proof. Pokud produkt používá a doporučuje někdo úspěšný, populární či blízký, lidé k němu získávají vyšší důvěru. Eticky sporný je influencer marketing zejména při cílení na děti a dospívající. Dítě nemusí spolehlivě rozpoznat, zda influencer sdílí vlastní názor, nebo jde o placenou reklamu. Nejrizikovější je to u produktů spojených s rizikovým chováním, jako jsou nikotinové výrobky, alkohol a online sázení.
Kdo je typicky majitelem prémiového mobilního telefonu a kdo je potenciálně nejsilněji závislostí na něm ohrožený?
To vědí nejlépe sami výrobci, když v rámci marketingu pečlivě segmentují, na koho zacílit. Zajímavé je, že po drahých prémiových telefonech často touží klienti s nižším socioekonomickým statusem. Roli tady hraje aspirace někam patřit. Člověk si prostřednictvím značky vytváří určitou představu o sobě a o tom, ke které společenské skupině by chtěl náležet. Prémiový telefon se pak může stát symbolem úspěchu, prestiže, inovace, trendovosti. Emoční a statusová hodnota produktu tak může při rozhodování převážit nad jeho praktickou užitnou hodnotou.
Hrají v dnešní společnosti exkluzivní mobily podobně prestižní roli, jako kdysi třeba luxusní švýcarské hodinky? Nebo i u těch nejdražších platí, že jde o spotřební zboží, jehož hodnota se i díky bleskovému vývoji technologií ztrácí před očima?
Telefon je dnes běžnou součástí života, bez níž se jen obtížně obejdeme. Nahradil budík, baterku, kalkulačku, mapu i foťák. Děti vidí své vzory používat telefon prakticky při všech činnostech. Při jídle, na toaletě a také během času s rodinou. Následně samy toto chování přirozeně napodobují.
Tím, jak se modely telefonů rychle mění a jsou čím dál propracovanější, rozvíjí se fenomén označovaný jako hédonická adaptace. Pocit nadšení a uspokojení z nového zařízení rychleji klesá. A uživatel následně hledá další stimul, který by v něm vyvolal nadšení a napětí zároveň.
V čem konkrétně může být toto chování rizikové a jak se proti tlaku okolí efektivně bránit?
Následků nadměrného užívání technologií je celá řada. V adiktologické praxi vidíme, že jsou nejvíce ohrožené děti a dospívající. Postupně se projevují poruchy spánku, horší soustředění, únava, podrážděnost nebo úzkost při nedostupnosti zařízení. Pacienti často také propadají nutkavému kontrolování notifikací, odkládání povinností a postupné izolaci od běžných činností, jako je pohyb, osobní kontakty, koníčky.
Je proto důležité nastavit si pravidla a hranice. Aby nedošlo k pohlcení, kterému odborně říkáme salience. Mozek se pak například při scrollování na sociálních sítích nedokáže odtrhnout. Hůře se reguluje vlastní chování. Jako prevence dobře funguje vypnout zbytečné notifikace, nepoužívat telefon při běžných denních aktivitách, jako je jídlo, toaleta či čas s blízkými, a nastavit si hranice screentimu. Důležité je nepoužívat telefon dvě hodiny před usnutím, aby se kvůli expozici modrým světlem nenarušilo uvolňování melatoninu a kvalita spánku.
Zdroj: autorský rozhovor
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