Benative
27. 2. Alexandr
Magazín

Tichá smrt z Diengu: den, kdy mírná erupce zabila 149 lidí neviditelným plynem

Dan Poláček
Ondřej Bílek
Dan Poláček
Ondřej Bílek
Dan Poláček,Redakce Magazín,Ondřej Bílek

Byla to erupce, kterou by většina vulkanologů přešla mávnutím ruky. Žádná vytékající láva, žádné hroutící se hory. Přesto 20. února 1979 na Jávě rozpoutala sopka Sinila peklo. Zemřelo 149 lidí, aniž by spatřili jediný plamen. Zabil je „neviditelný vrah“ – bezbarvý plyn, který se tiše plazil údolím jako řeka a bral život každému, kdo mu stál v cestě.

Předchozí
1234510
Pokračovat

Neviditelný vrah

Poklidná krajina u Baturu na Dieng Plateau, kde v roce 1979 oxid uhličitý ze Sinily zabil 149 lidí. Snímek z roku 2020 ukazuje místo, které dnes působí idylicky, ale patří k nejtragičtějším katastrofám v Indonésii.
Poklidná krajina u Baturu na Dieng Plateau, kde v roce 1979 oxid uhličitý ze Sinily zabil 149 lidí. Snímek z roku 2020 ukazuje místo, které dnes působí idylicky, ale patří k nejtragičtějším katastrofám v Indonésii.Foto: Berta Alviyanto / Shutterstock

V časných ranních hodinách 20. února 1979 vybuchla sopka Sinila na Jávě. Podle vulkanologického indexu šlo o velmi mírnou explozi. Přesto během několika hodin zemřelo 149 lidí v okolních vesnicích. Nezabíjela láva ani kameny, ale oxid uhličitý. Tiše stékal do nížin a vytlačoval kyslík. Zabíjel ve spánku i na cestách, kudy se lidé marně pokoušeli uprchnout.

