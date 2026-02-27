Byla to erupce, kterou by většina vulkanologů přešla mávnutím ruky. Žádná vytékající láva, žádné hroutící se hory. Přesto 20. února 1979 na Jávě rozpoutala sopka Sinila peklo. Zemřelo 149 lidí, aniž by spatřili jediný plamen. Zabil je „neviditelný vrah“ – bezbarvý plyn, který se tiše plazil údolím jako řeka a bral život každému, kdo mu stál v cestě.
Neviditelný vrah
V časných ranních hodinách 20. února 1979 vybuchla sopka Sinila na Jávě. Podle vulkanologického indexu šlo o velmi mírnou explozi. Přesto během několika hodin zemřelo 149 lidí v okolních vesnicích. Nezabíjela láva ani kameny, ale oxid uhličitý. Tiše stékal do nížin a vytlačoval kyslík. Zabíjel ve spánku i na cestách, kudy se lidé marně pokoušeli uprchnout.
Neviditelný vrah
V časných ranních hodinách 20. února 1979 vybuchla sopka Sinila na Jávě. Podle vulkanologického indexu šlo o velmi mírnou explozi. Přesto během několika hodin zemřelo 149 lidí v okolních vesnicích. Nezabíjela láva ani kameny, ale oxid uhličitý. Tiše stékal do nížin a vytlačoval kyslík. Zabíjel ve spánku i na cestách, kudy se lidé marně pokoušeli uprchnout.
Tichá hrozba z Diengské plošiny
Diengská plošina vypadá jako z pohlednice: starobylé chrámy, mlžné lesy a smaragdová jezera v nadmořské výšce 2000 metrů. Jenže pod touto krásou vře geotermální systém s teplotami přes 330 °C. Místní sice znali mytické „Údolí smrti“, kde občas padali mrtví ptáci, ale věřili, že jejich bohové a hory spí. Den 20. února 1979 ukázal, jak hluboce se mýlili.
Pět dnů před katastrofou
Diengský vulkanický komplex na Jávě se rozkládá na ploše 6 × 14 kilometrů.
Exploze před úsvitem
Starosta Sutikno byl zkušený muž, ale otřesy, které začaly po druhé hodině ranní, byly jiné. Nebyly silné, spíše dotěrné. „Mysleli jsme, že to přejde,“ říkal později. Celá vesnice Kepucukan byla vzhůru. Lidé seděli ve svých domech, svítili petrolejkami a čekali na svítání. Nikdo nevyhlásil evakuaci. Mezitím se hluboko pod jejich nohama trhala země a uvolňovala plyn, který se tam hromadil tisíce let.
Bezbarvá smrt
Když se ozvala rána, nebyla to exploze, jakou známe z filmů. Sinila vychrlila jen oblak páry a horké bahno. Na vulkanologické škále šlo o nejslabší stupeň VEI-1. Jenže zatímco lidé sledovali kouř na obloze, u jejich nohou se začalo dít něco mnohem děsivějšího. Z puklin kolem nového kráteru Sigluduk začal vytékat téměř stoprocentní oxid uhličitý. Neviditelný, ledově klidný a stoprocentně smrtící.
Když se vesničané v panice rozhodli Kepucukan opustit, instinktivně zvolili hlavní cestu směrem k Baturu. Byla to fatální chyba. Cesta totiž klesala do mírného údolí. Právě tam se plyn „vylil“ z kráteru nejdříve. Celkem 142 lidí zemřelo v řadě za sebou na této silnici. Ti vzadu viděli ty vpředu padat, ale v šeru si mysleli, že klopýtají. Běželi jim pomoci a vteřinu nato padli také.
Útěk do náruče smrti
Oxid uhličitý je o 50 procent těžší než vzduch. V tu osudnou noc se choval jako neviditelná tekutina. Nestoupal k nebi, ale stékal do údolí a koryt potoků. Vytlačil kyslík z každé prohlubně. Stačilo pár nádechů. Při koncentraci nad 10 procent nastává okamžité bezvědomí. Člověk nepanikaří, prostě usne – a už se neprobudí. Plyn byl navíc bez zápachu, takže oběti kráčely do pasti, kterou nemohly vidět ani cítit.
Smrt si nevybírala. Mezi oběťmi nebyli jen prchající vesničané, ale i čtyři dobrovolníci a záchranáři. Přišli do zasažené oblasti hned po rozednění, kdy se plyn ještě nestihl rozptýlit. Viděli ležící těla a chtěli je odtáhnout do bezpečí. Stačilo se jen trochu sehnout k zemi – tam, kde byla koncentrace CO₂ nejvyšší – a „vrah“ udeřil znovu.
Ranní hrůza
První ranní paprsky odhalily scénu jako z hororu. Silnice lemovaná těly, která vypadala nedotčeně. Žádné popáleniny, žádná krev. Jen lidé, kteří vypadali, že uprostřed běhu usnuli. Kolem nich ležely stovky mrtvých ptáků, hlodavců a dobytka. Ryby v rybnících plavaly břichem vzhůru. Tisíc dalších lidí v okolí se dusilo a končilo v nemocnicích s těžkým poškozením plic.
Vesnice, která zmizela z mapy
Kepucukan po té noci přestal existovat. Vláda rozhodla, že místo je příliš nebezpečné. Přeživší, jako osmdesátiletá Marjani, byli nuceni odejít stovky kilometrů daleko. Dnes na místě vesnice rostou jen keře, které zakrývají základy domů. Půda je tu stále zrádná – i po 45 letech obsahuje kapsy plynu. „To místo má paměť,“ říkají místní. A mají pravdu, pod zemí to stále vře.
Sedm let před Lake Nyos
Tragédie na Sinile nebyla jen lokální nehodou, byla to vědecká lekce. Studie Patricka Allarda z roku 1989 potvrdila, že plyn přišel přímo z magmatu. Tato fakta později pomohla vysvětlit ještě větší katastrofu u jezera Nyos v Kamerunu v roce 1986 (na snímku), kde plyn zabil 1 700 lidí. Sinila byla prvním jasným důkazem, že „malá“ sopka může způsobit „velkou“ smrt, pokud použije svou neviditelnou zbraň.
Život ve stínu neviditelného vraha
Dnes turisté na Diengu fotí barevná jezírka, ale pod nohami mají evakuační šipky. Ty dnes – poučeny tragédií – míří vždy striktně do kopců. Starosta Sutikno i pamětnice Marjani jsou posledními strážci tohoto příběhu. Jejich svědectví je varováním pro celý svět: u vulkánů není největším nebezpečím to, co vidíte soptit na vrcholu, ale to, co se k vám tiše plazí v trávě.
Zdroj: Smithsonian Magazine
EU rozjede dohodu s Mercosurem. Von der Leyenová na hlasování europarlamentu nepočká
Evropská unie začne prozatímně provádět rozsáhlou obchodní dohodu se skupinou latinskoamerických států Mercosur, přestože ji Evropský parlament ještě neschválil.
Film L’Attachement režisérky Tardieuové získal francouzského Césara
Francouzskou cenu César za nejlepší film získal snímek „L’Attachement“ režisérky Carine Tardieuové. Po slavnostním večerním udílení cen francouzské filmové akademie o tom v noci na pátek informovala agentura AFP. Snímek uspěl také v kategoriích nejlepší herečka ve vedlejší roli a nejlepší adaptovaný scénář, proměnil tak tři z celkových osmi nominací.
Leverkusen česká v osmifinále náročný úděl: narazí na rozjetý Arsenal
Fotbalisté Leverkusenu s útočníkem Patrikem Schickem narazí v osmifinále Ligy mistrů na Arsenal. Obhájce trofeje Paris St. Germain se utká s Chelsea. Atraktivní dvojicí je Real Madrid s Manchesterem City. Rozhodl o tom los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.
První sjezd po olympijských hrách: Ledecká udržela desítku
Ester Ledecká obsadila v prvním závodě po olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo desáté místo ve sjezdu na Světovém poháru v Soldeu. Bronzová medailistka z loňského mistrovství světa zaostala o 1,27 sekundy za vítěznou Švýcarkou Corinne Suterovou. Druhá byla Rakušanka Nina Ortliebová, třetí příčku vybojovala Italka Sofia Goggiaová.
Průšvih v podobě vyřazení Plzně vyžehlila Olomouc. Jak si Česko stojí v žebříčku koeficientů
Přestože fotbalisté Plzně ve čtvrtek v penaltovém rozstřelu vypadli v Evropské lize s Panathinaikosem Atény, české kluby po úvodním kole vyřazovací fáze pohárů nadále mají velkou šanci na udržení první desítky v žebříčku národních koeficientů UEFA.