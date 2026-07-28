Věž Putna zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Podle odborného geodetického měření z minulého týdne má náklon 7,315 stupně.
Město, které je majitelem památky, nechalo sklon přeměřit podle pravidel, která vyžaduje případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. O dalším postupu a eventuálním zápisu do některé z knih rekordů budou radní dál jednat, řekl ČTK mladoboleslavský radní Robin Povšík (Hlas pro Boleslav).
Na výsledek měření dnes upozornil server iROZHLAS.cz.
Předčila i věž v Pise
„Z rekordu máme samozřejmě obrovskou radost, už nyní evidujeme zvýšený zájem o michalovickou Putnu, i obyvatelé města Mladá Boleslav se o věc poměrně hodně zajímají,“ řekl Povšík. V pondělí podle něj bude o výsledku měření informována rada města, rozhodnutí ale očekává až později. „Nevylučuji, že se finálně rozhodne až po volbách,“ dodal Povšík.
Povšík už dříve uvedl, že při dalším postupu bude brát město v úvahu i výši nákladů, které by si zápis vyžádal. Cena profesionálního balíčku k zápisu do Guinnessovy knihy rekordů může vystoupat až na 900 tisíc korun. U zápisu do České knihy rekordů, kterou spravuje Agentura Dobrý den, jde podle radního o jednodušší administrativní proces a výrazně nižší náklady, základní balíček stojí 20 tisíc korun bez DPH. Náklady na odborné geodetické zaměření byly zhruba 40 tisíc.
Zřícenina z 13. století
Hrad Michalovice, který je asi tři kilometry od Mladé Boleslavi, založil před rokem 1281 Jan z rodu Markvarticů. Z hradu na pískovcové skále se dodnes zachovala válcová nakloněná věž Putna, zbytky původního paláce a pás vnější hradby. Od druhé poloviny 15. století již hrad nebyl obýván. Majitelem zříceniny je město Mladá Boleslav, památka je přístupná od dubna do září, za sezonu ji navštíví zhruba 2000 lidí.
Nejznámější nakloněná věž stojí v severoitalské Pise. Základní kámen honosné, 54,4 metru vysoké zvonice v Pise byl položen v létě roku 1173. Kvůli jílovitému podloží se značně nakláněla už v době, kdy bylo roku 1185 dokončeno třetí poschodí. V lednu 1990 úřady ikonickou zvonici uzavřely a zahájily její opravu. Náročná rekonstrukce trvala 11 let.
Věž se dočkala i částečného napřímení. Původní odchylku od svislé osy, která činila 4,5 stupně, se podařilo zmenšit na 3,97 stupně. V listopadu 2018 informovaly agentury o tom, že se věž díky inženýrským pracím přestala naklánět a její odklon je nyní o půl stupně menší než na přelomu tisíciletí.
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