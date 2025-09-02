Magazín

Signal Festival poprvé nabídne vodní 3D projekci a rozsvítí i Staroměstskou radnici

V.P.M. – ITERACE.
Tadej Droljc – Večeře s Hyperobjektem.
Roelof Knol – Proudy.
Rafani – Grill Flame. Zobrazit 15 fotografií
Foto: Signal Festival
Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 5 hodinami
Prahu letos v říjnu opět rozzáří digitální umění. Signal Festival, který se koná od 16. do 19. října, uvede sedmnáct světelných a multimediálních instalací českých i zahraničních tvůrců. Poprvé nabídne 3D projekci na vodní stěnu, poprvé rozzáří věž Staroměstské radnice a po třech letech se také vrací oblíbený videomapping na baziliku svaté Ludmily na náměstí Míru.

Festival se tradičně rozprostře na dvou hlavních trasách - centrum a Vinohrady. Zatímco deset instalací bude přístupných volně ve veřejném prostoru, sedm dalších se objeví v rámci placené sekce Signal INSIDE, která se odehrává v uzavřených a intimnějších lokacích.

Digitální umění z nové perspektivy

"Každý další ročník Signal Festivalu je pro nás příležitostí ukázat digitální umění z nové perspektivy. Letos vůbec poprvé představíme 3D světelnou projekci na vodní stěnu ve velikosti 10 na 20 metrů. Obraz se promítá na clonu z vodní mlhy, takže projekce působí, jako by se vznášela ve vzduchu. Efekt připomíná hologram a nad řekou vytváří doslova magickou atmosféru. Zároveň jsme letos inovovali koncept placené zóny festivalu. Pod novým názvem Signal INSIDE se stává klíčovou součástí programu a přináší sedm imerzivních instalací, které diváky zvou k intenzivnímu prožitku uměleckých děl," říká ředitel festivalu Martin Pošta.

Vodní stěna se letos stane jedním z hlavních taháků festivalu. 3D projekce s názvem Světlo Tzolk’inu vznikla pod rukama tchajwanského studia Peppercorns a bude promítána přímo z Dvořákova nábřeží. Samotná technologie promítání na vodní mlhu vytváří efekt, který připomíná vznášející se hologram - divácky atraktivní, přitom jemný a dočasný, stejně jako samotné médium, na něž je obraz promítán.

Peppercorns –Světlo Tzolk_inu 2.
Peppercorns –Světlo Tzolk_inu 2. | Foto: Signal Festival

V Anežském klášteře bude k vidění monumentální videoinstalace Tristan's Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall) od amerického umělce Billa Violy, považovaného za průkopníka videoartu a novomediálního umění. Dílo zobrazuje tělo muže ležícího na kamenné desce, které se pomalu zvedá a mizí ve sloupci vody. Ve spojení se sakrálním prostředím kostela sv. Salvátora vytváří silný, až spirituální zážitek, jaký se na festivalu objevuje zcela výjimečně.

Další výrazná práce vzniká pro historický vnitroblok Clam-Gallasova paláce. Německý umělec Robert Seidel zde vytvoří imerzivní projekci s názvem MLHA, v níž propojuje barokní architekturu s digitálním vrstvením barev, struktur a pohybu.

MammasONica – OVERLOЯD.
MammasONica – OVERLOЯD. | Foto: Signal Festival

Videomapping letos poprvé dorazí i na samotnou věž Staroměstské radnice. Instalace OVERLOЯD italského studia mammasONica tematizuje vztah mezi daty a emocemi a vznikla na míru tomuto ikonickému prostoru.

Souhvězdí v sadech

Vinohradská trasa festivalu letos nabídne hned několik projektů, které reagují na krajinu, tělo nebo kolektivní paměť. Pavla Sceranková umístí na vyhlídku v Riegrových sadech interaktivní instalaci Souhvězdí, v níž si mohou návštěvníci vytvářet vlastní světelné konstelace - proměňují se tak v aktivní součást noční oblohy.

Skupina Rafani připravuje performativní instalaci Grill Flame, která pokračuje v jejich dlouhodobém zkoumání vztahu mezi veřejným prostorem, politikou a každodenností. David Přílučík, jeden z laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, přináší projekt, jenž ve spolupráci s kolektivem CoVision reflektuje proměny krajiny v oblasti nově vzniklé CHKO Soutok - tzv. Moravské Amazonie.

Taneční performance Lone Soul Disco se odehraje v prostoru Tresor Club. Za projektem stojí tvůrčí dvojice Viktor Konvalinka a Štěpán Benyovszký, kteří propojují pohyb, světlo a prostor v rytmu elektronické hudby.

Na závěr se světlo vrací i tam, kde dlouho chybělo - na fasádu baziliky sv. Ludmily. Videomapping ITERACE (Nekonečný rytmus města) od španělského studia V.P.M. přináší novou vrstvu pohybu a pulzace do známé architektury a po třech letech oživuje dominantu náměstí Míru.

Galerie budoucnosti

Signal letos rozšiřuje svůj záběr i mimo festivalové dny. V říjnu otevře v historické Staroměstské tržnici stálou galerii digitálního umění pod názvem Signal Space. Nabídne osm expozic domácích i zahraničních tvůrců a přinese do Prahy formát, jaký je běžný v kulturních metropolích jako Berlín nebo Tokio.

