Stal se zločin a tentokrát nebude stačit jen přihlížet. Vyšetřovat budete vy - na výstavě Sherlock Holmes: The Exhibition v pražské Bílé Labuti.
Telefon zazvoní. Přiložíte si sluchátko k uchu a na druhém konci se ozve hlas muže, kterého zná celý svět: Sherlocka Holmese. Nejslavnější fiktivní detektiv všech dob vás žádá o pomoc. Stal se zločin a tentokrát nebude stačit jen přihlížet. Vyšetřovat budete vy – na výstavě Sherlock Holmes: The Exhibition v pražské Bílé Labuti.
Jediný telefonát vás rázem přenese do křivolakých uliček viktoriánského Londýna. Do doby, kdy průmyslová revoluce měnila svět, obrovské bohatství stálo vedle hluboké chudoby a temné uličky se pravidelně stávaly dějištěm krvavých zločinů.
Píše se ráno 20. července 1895. V domě amerického novináře Izzyho Persana v Richmondu došlo k tragédii. Scotland Yard má případ téměř uzavřený – podle policie Persano zešílel, zavraždil svou ženu i dceru a nakonec namířil zbraň proti sobě. Sherlock Holmes však oficiální verzi odmítá.
„Osudovou chybou je vytvářet teorie dříve, než máme k dispozici fakta. Člověk pak začne překrucovat fakta tak, aby odpovídala teoriím, místo aby teorie odpovídaly faktům,“ připomíná jedno ze svých nejslavnějších pravidel. S těmito slovy vám svěří detektivní zápisník a vyšle vás prověřit závěry Scotland Yardu.
Vyšetřování začíná na místě činu – v potemnělém pokoji plném znepokojivého chaosu, ohořelých stránek botanických knih, stopy po kulce i nenápadné krabičky od sirek na psacím stole. Odtud vás pátrání zavede do botanického skleníku i na místní hřbitov. Kulisy ponořené do tlumeného světla věrně navozují atmosféru viktoriánského Londýna a na každém stanovišti vás čekají experimenty a úkoly inspirované skutečnými kriminalistickými metodami 19. století.
Každý správně vyhodnocený důkaz vás přitom posouvá blíž k odhalení pravdy.
Z návštěvníka detektivem
Právě na tom staví výstava Sherlock Holmes: The Exhibition, která je až do 10. ledna k vidění v pražské galerii Bílá Labuť. Nejde o klasickou muzejní expozici, kde návštěvníci pouze procházejí kolem vitrín. Ty zde samozřejmě nechybějí – spolu s dobovým oblečením, lékařskými nástroji nebo historickými artefakty –, těžištěm výstavy je však interaktivní vyšetřování. Návštěvníci se stávají součástí příběhu a na chvíli přebírají roli Holmesových spolupracovníků.
Samotný případ Izzyho Persana je přitom jen jednou částí celé výstavy. Ještě před zahájením vyšetřování se seznámíte s metodami, které položily základy moderní kriminalistiky. V části věnované vědě a vyšetřování 19. století si můžete vyzkoušet balistiku, práci s telegramy, porovnávání rukopisů nebo zkoumání vzorků půdy a jejich schopnosti zachytit otisky. Teprve poté se vracíte do role Holmesova pomocníka a získané znalosti využíváte při řešení případu.
Při hledání pravdy rozhodují důkazy
Další sály přibližují svět, v němž Sherlock Holmes vznikl, a ukazují, jak se rodila moderní kriminalistika. Nechybí ani expozice věnovaná samotnému autorovi, siru Arthuru Conanu Doylovi. Představuje jeho život, lékařské vzdělání i fascinaci vědou a logikou, z nichž později vyrostly Holmesovy legendární dedukční schopnosti.
Návštěvníci tak lépe pochopí, proč tehdejším čtenářům připadaly Holmesovy metody téměř nadpřirozené, přestože vycházely z nejmodernějších vědeckých poznatků své doby.
Fanoušky filmových adaptací potěší také originální rekvizity ze snímku Sherlock Holmes: Hra stínů. K vidění jsou například zápisníky profesora Jamese Moriartyho nebo přístroj na měření rychlosti větru, který používal plukovník Sebastian Moran.
Výstava tak připomíná, proč Sherlock Holmes ani po více než 130 letech neztrácí své kouzlo. A také jednu zásadní věc: při hledání pravdy rozhodují důkazy, ne domněnky.
Zdroj: autorský text