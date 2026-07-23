V chráněné krajinné oblasti Soutok se znovu objevila šelma, která podle ochránců představuje vážnou hrozbu pro místní biodiverzitu. Fotopast zachytila mývala severního, jehož výskyt komplikuje ochranu hnízdících ptáků, obojživelníků i dalších vzácných druhů.
Fotopast potvrdila výskyt invazního mývala severního v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či měkkýše.
Správa CHKO Soutok o tom informovala na sociální síti Facebook. Odlov mají podle správy dobrovolně na starost myslivci, koncepční řešení dosud neexistuje.
Mýval severní patří v Evropě k nejúspěšnějším invazním druhům. Podle ochránců přírody je to dáno zejména jeho vysokou inteligencí, přizpůsobivostí a absencí přirozených nepřátel v evropské přírodě. S rostoucí populací se však stupňují škody, které v krajině působí.
„Ohrožuje ptáky hnízdící na zemi, ale i na stromech, obojživelníky, drobné obratlovce, bezobratlé i vzácné druhy měkkýšů. Sežere zkrátka vše, na co přijde. Další nepříjemností, která se s jeho výskytem pojí, je přenos některých nemocí a parazitů, například mývalí škrkavky,“ popsala správa.
Moravská Amazonie
CHKO Soutok má rozlohu asi 125 čtverečních kilometrů, letos na začátku července oslavila rok od vzniku. Je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 byl v oblasti popsán nový druh brouka kožojeda moravského. Žije tam i v Česku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, například vzácný orel královský. Oblasti se proto říká Moravská Amazonie.
Do evropské přírody se mýval dostal kvůli člověku ve 30. letech minulého století, kdy byl ze Severní Ameriky dovezen jako kožešinové zvíře. Snahy o regulaci jeho stavů jsou však podle ochranářů zatím málo úspěšné. Komplikuje je mimo jiné vynalézavost zvířat, která dokážou uniknout i z odchytových pastí.
Zdroj: ČTK
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