Italská filmová herečka je dodnes považován za jeden ze sexuálního symbolů 20. století. Rodilá Římanka vyrůstala jako nemanželské dítě v chudých poměrech a kvůli své vyhublosti byla terčem posměchu. Útěchu hledala v kině, kde se dojímala nad hollywoodskými trháky. Pár let na to ji obsadili do filmu Quo Vadis a úspěšná kariéra na sebe nenechala dlouho čekat. Sophia Lorenová slaví v pátek 85 let.