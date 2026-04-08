Oceana Sneadová neměla v životě příliš štěstí. Její největší smůlou ale bylo, že se dostala do rukou trojici svých příbuzných, které s ní neměly dobré úmysly. Jejich svérázná péče totiž mladou a těžce nemocnou ženu nakonec stála život. Tragický případ se sice odehrál před desítkami let, dodnes ale působí jako námět pro horor.
Koroner se stal svědkem podivné situace
Nepochopitelný případ se odehrál v americkém New Jersey, a to konkrétně ve městě East Orange, již v roce 1909. Když jednoho dne dorazil policejní koroner na místo, kam byl povolán, nestačil se divit. Dům totiž na první pohled vypadal, jako by byl roky opuštěný. Dveře otevřela starší paní ve smutečních šatech, jejíž tvář mohl pouze tušit pod černým závojem. To ale zdaleka nebylo to nejpodivnější, jak posléze zjistil.
Žena se jmenovala Virginia Oceana Wardlawová a právě ona po telefonu oznámila úmrtí své čtyřiadvacetileté neteře Oceany Sneadové. Policista mladou ženu následně skutečně nalezl v koupelně bez známek života.
Koroner se stal svědkem podivné situace
Nepochopitelný případ se odehrál v americkém New Jersey, a to konkrétně ve městě East Orange, již v roce 1909. Když jednoho dne dorazil policejní koroner na místo, kam byl povolán, nestačil se divit. Dům totiž na první pohled vypadal, jako by byl roky opuštěný. Dveře otevřela starší paní ve smutečních šatech, jejíž tvář mohl pouze tušit pod černým závojem. To ale zdaleka nebylo to nejpodivnější, jak posléze zjistil.
Žena se jmenovala Virginia Oceana Wardlawová a právě ona po telefonu oznámila úmrtí své čtyřiadvacetileté neteře Oceany Sneadové. Policista mladou ženu následně skutečně nalezl v koupelně bez známek života.
Vypadalo to jako sebevražda
Po vstupu do koupelny koroner spatřil velmi vyhublou mladou ženu, která mrtvá ležela ve vaně a nohy jí volně visely přes její okraj. Před smrtí si veškeré oblečení poskládala na hromádku a vedle něj položila dopis na rozloučenou. Na první pohled to tak vypadalo, že se se životem rozhodla skoncovat sama. Koroner se proto domníval, že v domě příliš mnoho práce mít nebude a považoval veškeré následující úkony spíše za formalitu. Brzy si ale uvědomil, že některé detaily jsou opravdu zvláštní.
Mohla se Oceana sama utopit ve vaně?
Důvody, proč se Oceana měla rozhodnout spáchat sebevraždu, působily věrohodně. Ve svém dopisu uváděla, že jí nedávno zemřel manžel, porodila mrtvé dítě a její druhý potomek leží ve vážném stavu v nemocnici. Ona sama byla navíc nemocná a pouze se trápila. Proto došla k závěru, že nejlepší pro ni bude smrt.
I přes to, že měl pro mladou ženu koroner pochopení, uvažoval nad tím, jestli se někdo skutečně může sám utopit ve vaně. Jeho pozornost upoutal také stav domu, který působil dojmem, že v něm ve skutečnosti nikdo nežije.
Dům byl vybydlený a chyběly v něm potraviny
V celém domě nebyl téměř žádný nábytek. Když se policista vypravil do kuchyně, všiml si, že kamna jsou zcela vyhaslá a netopilo se v nich na první pohled už pořádně dlouho. Vzhledem k tomu, že byl konec listopadu a dny v Anglii umí být chladné, rozhodně to důvěru nevzbuzovalo. Navíc se po bližším prozkoumání ukázalo, že v domě nejsou ani žádné potraviny. Zkrátka se nejednalo o místo, které by bylo vhodné pro život vážně nemocné ženy.
Neteř nehledala, ani když ji den neviděla
Muž zákona se rozhodl promluvit si důkladně s tetou zesnulé Oceany a jeho podezření poté ještě vzrostlo. Smrt neteře totiž telefonicky oznámila teprve den poté, kdy k němu předpokládaně došlo. Hájila se přitom tím, že ji Oceana sdělila, že si v koupelně nepřeje být rušena, a tak se to rozhodla respektovat. Po neteři se tak očividně nesháněla ani poté, co ji celý den neviděla.
Výslech dívčina ošetřujícího lékaře vyšetřovatele, kteří si případ převzali, příliš neuklidnil. Uvedl, že Oceana byla dlouhou dobu chronicky nemocná a vykazovala známky podvýživy. V době smrti vážila jen 36 kilogramů. Prozradil také, že jeho pacientka na tom byla špatně i psychicky. Trpěla melancholií a působila, jako by se neustále něčeho obávala.
Sester v černé se bálo celé okolí
Policie se následně zaměřila nejen na Virginii, ale také na její sestry Mary Wardlawovou a Caroline Martinovou, matku zemřelé mladé ženy. Na první pohled se přitom zdálo, že s nimi není všechno v pořádku.
Všechny nosily identické černé smuteční šaty a jak prozradili svědkové z jejich okolí, tímto způsobem se oblékaly po celý život. Navíc se o nich šířilo mnoho znepokojivých klepů. Kromě jiného prý sestry v noci chodívaly zpívat na hřbitov a děsily tím celé sousedství.
Ani jedna ze sester toho ale policii příliš mnoho neprozradila. Životní příběh Oceany tak vyšetřovatelé dávali dohromady z malých dílků. Jisté je, že v roce 1908 porodila Oceana mrtvou dceru Mary Albertu a následně upadla do deprese. Ona i její manžel poté žili u tety Virginie, která se nabídla, že se o ně postará, aby měli čas se s tragédií vyrovnat.
Oceanu zasáhla další rána osudu
O několik měsíců později Oceana znovu otěhotněla, a tak se zdálo, že se její život pomalu začíná vracet k normálu. Poté ale zasáhla další tragédie, když její manžel nečekaně zemřel. Malý David se tak narodil jako poloviční sirotek. Nejdřív působil jako zcela zdravé dítě, za čas ale přestal prospívat, a tak teta Virginia rozhodla, že musí do nemocnice.
Z původního domu se poté Virginia i s úplně zlomenou Oceanou z neznámých důvodů přestěhovala do opuštěného domu jen nedaleko původního obydlí. Proč se k tomuto kroku rozhodla, nedokázala nikdy spolehlivě vysvětlit.
Pitva prozradila tajemství
Výsledky soudní pitvy vyšetřovatele jen utvrdily v tom, že se Oceana nejspíš stala obětí vraždy. V jejím krevním oběhu se totiž nacházely stopy morfinu, což naznačovalo, že se ve vaně nemusela utopit dobrovolně. Stále ale chyběl motiv. Ten nakonec poskytlo hlubší pátrání v rodinné historii.
Příliš mnoho nehod pro jednu rodinu
Vyšlo najevo, že zdaleka nejde o první podezřelé úmrtí v rodině. Vyšetřování těch předchozích byla ale pokaždé uzavřena jako nehody a nikdo se nad tím zvlášť nepozastavoval. Kriminalisté ale nyní přišli na to, že po každém úmrtí byly sestrám vyplaceny nemalé pojistky zemřelých. Sestry Wardlawovy se navíc v době smrti Oceany nacházely ve finančních potížích, což na celou událost vrhalo úplně jiné světlo.
Jak policie zjistila, Virginia Wardlawová za asistence svých sester předstírala, že se o neteř, která byla na pokraji psychického zhroucení, stará. Ve skutečnosti ji ale ženy trápily hlady, nutily ji pobývat v chladném a vlhkém domě a kromě toho jí také podávaly tišící léky. Doufaly, že tak způsobí Oceaninu pomalou smrt tak, aby je nikdo z ničeho nepodezříval. Předpokládaným motivem bylo opět vyplacení pojistky.
Virginia Wardlawová trestu unikla
Sestry Wardlawovy skončily ve vazbě a poté zamířily k soudu. Caroline Martinová, jejíž chování je o to nepochopitelnější, že Oceana byla její dcera, od něj odešla se sedmiletým trestem vězení. Po dvou letech ale skončila v psychiatrické léčebně, kde také zemřela.
Mary Wardlawová se na trápení neteře podílela nejméně a protože byla ochotná svědčit proti svým sestrám, nakonec vyvázla bez trestu.
Virginie Wardlawová, která byla strůjkyní celého hrůzného plánu, se spravedlnosti nedočkala. Ještě ve vazbě totiž před koncem soudního procesu náhle zemřela na srdeční selhání.
Zdroje: The-line-up.com, Rutherfordtnhistory.org, Wikitree.com
