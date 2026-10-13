Počítání kalorií, vážení porcí a hlídání každého sousta patří pro řadu lidí s cukrovkou k běžné představě o dietě. Malá klinická studie pod vedením české diabetoložky ale zkusila jinou cestu: účastníci jedli dosyta a množství jídla jim nikdo neurčil. Po 16 týdnech zhubli, klesl jim dlouhodobý cukr i množství tuku v játrech. Klíč ležel jinde než v počítání kalorií.
Dvacet čtyři dospělých s cukrovkou 2. typu dostalo jednoduché zadání: šestnáct týdnů jíst nízkotučnou veganskou stravu a najíst se vždy do sytosti. Výzkumníci jim neurčili kalorický limit ani velikost porcí. Jídelníček tvořily hlavně zelenina, celozrnné obiloviny, luštěniny a ovoce; přibližně 75 procent energie pocházelo ze sacharidů, 15 procent z bílkovin a deset procent z tuků.
Výsledky po čtyřech měsících překvapily svým celkovým rozsahem. Účastníci zhubli v průměru šest kilogramů, tedy asi 6,6 procenta původní hmotnosti. Z toho 4,2 kilogramu připadalo na tukovou hmotu.
Objem útrobního tuku v břiše klesl v průměru o 290 cm³ a množství tuku uvnitř jaterních buněk o 33,2 procenta. Právě hromadění tuku v játrech úzce souvisí s inzulinovou rezistencí, při níž tělo hůře reaguje na inzulin.
Změny se přitom neomezily jen na hmotnost. Glykovaný hemoglobin HbA1c, který ukazuje průměrnou hladinu cukru v krvi za předchozí týdny, klesl o jeden procentní bod. Zlepšily se ukazatele citlivosti na inzulin i několik parametrů funkce beta buněk slinivky, které inzulin vytvářejí.
Je tu jedno velké „ale“
Výzkumníci zaznamenali také pokles takzvaných pokročilých produktů glykace neboli AGE. Ty vznikají při reakcích cukrů s dalšími molekulami v organismu a jejich zvýšené množství lékaři spojují s dlouhodobými komplikacemi diabetu.
Kdo je Hana Kahleová
Česká lékařka a vědkyně vystudovala 1. LF UK a působila v Centru diabetologie pražského IKEM. V současnosti působí ve Washingtonu D.C. jako ředitelka klinického výzkumu v neziskové organizaci Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), kde se dlouhodobě zaměřuje na vliv rostlinné stravy na léčbu diabetu 2. typu.
„Lidé s diabetem roky slýchají, že musí počítat kalorie a odměřovat si porce. Tato studie ukazuje, že i poměrně jednoduchá změna jídelníčku, směrem k většímu podílu zeleniny, celozrnných obilovin, luštěnin a ovoce, může snížit množství tuku uloženého v játrech zhruba o třetinu a zároveň zlepšit schopnost slinivky vytvářet inzulin, aniž by člověk musel počítat jedinou kalorii,“ uvedla Hana Kahleová která dříve působila také v Centru diabetologie IKEM. Dnes vede klinický výzkum v americkém Physicians Committee for Responsible Medicine.
Výsledek má ale důležitou hranici. Studie sledovala jen 24 lidí a trvala pouhých 16 týdnů. Nemůže proto ukázat, zda účastníci stejné výsledky udrží roky, ani zda stejný režim pomůže každému člověku s cukrovkou.
Současná doporučení American Diabetes Association ostatně nehledají jediný „správný“ poměr sacharidů, tuků a bílkovin. Za možné považují několik stravovacích vzorců včetně středomořského, rostlinného nebo nízkosacharidového a zdůrazňují, že jídelníček musí odpovídat potřebám konkrétního pacienta.
Vynechání živočišných potravin automaticky nevytvoří zdravý jídelníček. Diabetes UK doporučuje stavět rostlinnou stravu především na celozrnných potravinách, zelenině, ovoci, luštěninách, ořeších a semenech a hlídat mimo jiné vitamin B12, jód nebo vitamin D. Lidé, kteří už diabetes léčí léky či inzulinem, by výraznou změnu jídelníčku měli probrat se svými lékaři.
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Zdroj: American Diabetes Association, Physicians Committee for Responsible Medicine, Diabetes UK
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