S nástupem léků typu Ozempic nebo Wegovy se mění nejen váha lidí, ale i svět gastronomie. Restaurace po celém světě přehodnocují své jídelní lístky a zmenšují porce. Miniburgery a malé porce by tak mohly být jen začátkem nové éry stolování.
Vstoupíte-li do kterékoli z pěti poboček Clinton Hall v New Yorku, narazíte na výjev z typické pivnice. Na stolech leží mozzarellové tyčinky, hromady nachos a další barové občerstvení, zatímco hosté popíjejí vychlazená piva. Někteří dokonce zkoušejí své limity v rámci výzvy, jejíž cílem je sníst více než půl kilový hamburger se slaninou, kuřecími prsíčky a cibulovými kroužky za méně než 25 minut.
V ostrém kontrastu s tím pak můžete na stole najít i Teeny-Weeny Mini Meal - miniaturní hamburger a pět až sedm hranolků ve skleničce.
„Začal jsem pozorovat, jak lidé sní jen jedno nebo dvě sousta a pak přestanou,“ popsal majitel Clinton Hall Aristotle Hatzigeorgiou. „Bylo to hrozné - jednak kvůli plýtvání jídlem, ale také proto, že naše restaurace neměly nic, co by těmto hostům mohly nabídnout smysl. Teeny-Weeny Mini Meal byla naše hravá alternativa, jak tento problém vyřešit.“ Léky GLP-1 totiž napodobují hormon, který navozuje pocit sytosti a tlumí chuť k jídlu.
Mini jídlo za osm dolarů se rychle ujalo, a to nejen mezi těmi, kdo chtějí zhubnout, ale i mezi těmi, kdo chtějí ušetřit. „Lidé jsou pod tlakem kvůli rostoucím nájmům a inflaci,“ přiblížil Hatzigeorgiou. „A nabídka levnější možnosti, jak si vyrazit ven, jednoduše funguje.“
Restaurace hledají nový recept
Clinton Hall však není jediná, k „Ozempic menu“ se uchylují další restaurace po celém světě. „Dostanete veškerý luxus, jen v menším množství,“ přiblížil Otto Tepassé, majitel londýnské restaurace Otto’s, která také zavedla koncept menších jídel. Na jejím menu teď najdete „vynikající chuťovky“, jako například smažené telecí maso v malé porci.
Restauracím nezbývá, než se přizpůsobit, popularita léků typu GLP-1 stále roste. Jejich původní účel je léčba cukrovky a obezity, ale také zaznamenaly obrovský růst popularity jako léky na hubnutí. K tomuto účelu je užívá přibližně každý osmý dospělý Američan a mezi čtyřmi a sedmi procenty dospělých Britů. Toto číslo je srovnatelné například s počtem vegetariánů (pět procent) nebo lidí s potravinovými alergiemi (šest procent).
Budoucnost gastronomie pod tlakem
V současnosti většina uživatelů GLP-1 pochází ze středních a vyšších příjmových skupin - tedy lidí, kteří si pravidelně mohou dovolit chodit do restaurací. Pro restauratéry jde o nepříjemnou perspektivu: právě ti, kdo mohou utrácet za gastronomii, teď výrazně omezují své návštěvy. Pro odvětví, které už tak bojuje s rostoucími náklady a nedostatkem personálu, jde o další výzvu, na kterou se musí rychle adaptovat.
Vyhlídky ale nemusí být tak černé. Ačkoli uživatelé GLP-1 chtějí méně jídla, jsou ochotni si připlatit za skutečné pochoutky. Restaurace tak mohou na malý talířek nasadit vyšší přirážku.
„V maloobchodě jsme vždy viděli, že pokud zmenšíte produkt, můžete za něj účtovat proporcionálně více, než byste účtovali za větší produkt,“ vysvětluje Jonny Forsyth z výzkumné organizace Mintel. „Stejná psychologie platí i v gastronomii.“
Novou kapitolou v trendu GLP-1 je schválení přípravku Wegovy ve formě tablet. Loni 22. prosince dánský farmaceutický gigant Novo Nordisk oznámil, že americké úřady povolily tuto formu léku pro hubnutí, což by mohlo dále zvýšit jeho dostupnost.
Zdroj: The Economist
Mohlo by vás zajímat:
Zdroje: The Economist, The Straits Times, Food & Wine
ŽIVĚNařídil jsem útoky na Venezuelu, Maduro i s manželkou byl zadržen, tvrdí Trump
Venezuelský prezident Nicolás Maduro byl s manželkou zadržen a letecky transportován ze země. Na sociální síti Truth Social to v sobotu oznámil americký prezident Donald Trump, který zároveň potvrdil americké údery ve Venezuele.
Venezuela mobilizuje. Útočí na nás USA, hlásí Caracas
Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil v sobotu ráno v zemi výjimečný stav. Uvedla to venezuelská vláda, která obvinila USA z útoků na vojenské i civilní cíle v několika venezuelských státech. Agentury předtím informovaly o sérií explozí v Caracasu. Zpravodajka stanice CBS News v Bílém domě na síti X napsala, že útoky ve Venezuele nařídil americký prezident Donald Trump.
ŽIVĚ"Rozhodl jsem se změnit formát práce ministerstva," oznámil Zelenskyj výměnu šéfa obrany
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek večer řekl, že navrhnul změny na ministerstvu obrany. Současného šéfa resortu Denyse Šmyhala chce nahradit nynějším ministrem digitalizace a vicepremiérem Mychajlem Fedorovem. Zelenskyj doplnil, že Šmyhalovi navrhnul, aby vedl jinou oblast práce pro stát.
"Byli jsme nezastavitelní." Češi na mistrovství světa dokázali, co nikdo jiný
Trenér Patrik Augusta dovedl potřetí za sebou českou hokejovou reprezentaci do 20 let do semifinále mistrovství světa. Celkově jsou junioři mezi čtyřmi nejlepšími už popáté za sebou. A opět ukazují velkou sílu.
ŽIVĚOkamurův novoroční projev budí podle Pavla znepokojení, bude o něm jednat s Babišem
Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) budí podle prezidenta Petra Pavla znepokojení v Česku i zahraničí. Uvedl to v pátek večer na síti X. Okamura v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině a mluvil o "ukrajinských zlodějích". Proti tomu se ostře ohradili představitelé Ukrajiny. Prezident chce o Okamurových výrocích jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO).