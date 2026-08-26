Díky skvělému nápadu bývalého profesionálního cyklisty se z Roudnice nad Labem stala zastávka, kvůli které stojí za to nejen sesednout z kola, ale dojet stovky kilometrů. Někdo to dělá kvůli šálku jejich vlastní kávy, někdo proto, že se tu člověk v tretrách a s helmou v ruce necítí jako vetřelec. No a někdo zkrátka proto, že potřebuje opravit kolo.
Roudnice nad Labem dlouho neměla cyklistům co nabídnout – projeli po Labské cyklostezce a jeli dál.
Tohle se před pár lety rozhodl změnit Filip Starczewski, který tu otevřel podnik, v němž se potkává espresso s koly a servisní nářadí se špičkovými kávovary.
I náhodný návštěvník tu po pár okamžicích pozná, že tohle je všechno, jen ne obyčejná kavárna.
Z kola do víru gastro byznysu
Vše má na svědomí bývalý vášnivý cyklista Filip Starczewski, kterému ve městě chyběl moderní cykloservis i pořádná kavárna.
Nápad na espresso bar měl v hlavě už před covidem, ale lockdowny daly gastru pořádně zabrat, a tak plán odložil na neurčito.
Když pak odcházel z předchozího zaměstnání, objevil se jako zázrakem volný prostor, ve kterém kavárnu Bajk:a najdete dodnes.
Během těch pár let, co je podnik v provozu, se potvrdilo, že spojit kavárnu, prodej kol a vybavení i servis pod jednou střechou byl dobrý nápad.
„Cykloservisy tu byly, ale chyběl mi nějaký hezký, čistý, kam bych klidně dal i svoji silničku. Dnešní kola stojí bez problémů víc než nové auto a u jejich servisu chcete mít jistotu, že o ně bude dobře postaráno,“ vysvětluje majitel.
Servis u kávy a dortu
Kdysi, hlavně ještě při studiu, jezdíval třicet tisíc kilometrů za rok. „Teď je to vzhledem k podnikání a péči o syna spíš tristní, nezbývá na to čas,“ přiznává Filip Starczewski, když nás bere do servisní místnosti.
Ta je plná silničních i horských kol, pracovní stůl je v obležení nářadí i náhradních dílů. „Teď tu budeme jednomu chudákovi měnit drát, o který během jízdy přišel, a uvízl tu na téměř nepojízdném kole,“ ukazuje Filip. Pán dorazil sotva před dvaceti minutami a za chvíli zase pojede dál.
„Zažili jsme tu i momenty, kdy jsme si s kolegy říkali, že tihle cyklisté asi dojeli,“ vypráví. „Ale většinou se to naštěstí podaří zachránit a člověk se do cíle nakonec dostane.“
Přesně tohle je jedna z věcí, kvůli kterým Bajk:a na trase u řeky funguje: servis kousek od cyklostezky, který zvládne opravu i na počkání.
Ze závodů do pražírny
Zeptáte-li se dnes Filipa Starczewského, jestli je víc kavárník, nebo cyklista, odpoví bez zaváhání. „Já jsem teď asi hlavně pražič kávy. Pražím kafe o sto šest, až mi to leze ušima,“ směje se. Některé dny to je i sto kilo kávy.
Vlastní pražírna hned vedle kavárny je podle něj logické pokračování. „Nechtěl jsem mít kafe jen dobrý, ale prostě skvělý. A na to potřebuju mít pod kontrolou celý proces.
Nedávno jsem zrna poprvé objednal rovnou od jednotlivých farmářů, jednoho z Brazílie a jednoho z Kolumbie,“ vysvětluje majitel, zatímco nám předvádí svůj moderní pražicí stroj.
Čerstvě upražená zrnka tu dostávají názvy v duchu firemního humoru: Kyselá jako pohled pana bajky, Sladká jako úsměv pana bajky, Hořká jako život pana bajky.
Ne na pivo, ale na espresso
Dřív si cyklovýletníci na pauze rádi dali půllitr oroseného piva, dnes je ovšem trend úplně jiný. „Nastoupila jiná generace. Já si pivo dám, ale na kole mě nikdy neuspokojilo, tam jsem ho nikdy nepil,“ říká Filip. Zároveň šla nahoru kávová kultura, a tak se i cyklisté začali poohlížet po kavárnách podél tras, na něž míří.
Nová vlna přišla po lockdownech, které dostaly na kola spoustu nováčků. Řadě z nich nadšení zůstalo, rozjezdili se, pořídili si lepší kola a začali tvořit skupinky.
„Tihle lidé jsou zvyklí v běžném životě chodit hezky oblečení a přenesli si to i na kola,“ popisuje Filip. „A hezky oblečení pak logicky chtějí trávit čas na hezkých místech.
Můžete jít do nóbl podniku, ale v cyklistickém oblečení, i když stálo klidně desítky tisíc, se tam dobře cítit nebudete,“ vysvětluje, proč se zaměřil na moderní, profesionální servis s pěkným vybavením a kavárnu s výběrovou kávou.
Vítáni tu jsou ale všichni, ať už na kole tráví každou volnou chvilku, vyrazí jednou do roka nebo se mu vyhýbají obloukem.
Výletní cíl pro všechny
Roudnice, kde první Bajk:a vznikla, má ještě jedno specifikum. „Nevybavuju si jiné město na Labské cyklostezce, kde byste sjeli přímo do centra,“ říká Filip, který Bajku od začátku budoval jako místo, kam se budou sjíždět lidé z celého okolí.
Že to nakonec bude i z pořádných dálek, nečekal. „Opravdu mě překvapilo, že si někdo z Ostravy udělá výlet přímo k nám,“ říká. „Už se to ani nevztahuje jenom na Českou republiku, jezdí k nám i zahraniční turisté, pro které je náš koncept natolik speciální, že sem kvůli tomu zamíří.“
Není proto divu, že Bajk:a už není jen jedna – vedle Roudnice ji najdete i ve Vědomicích na fotbalovém hřišti a zanedlouho se bude další otvírat i v Kralupech nad Vltavou.
A rozhodně tím nekončí. „Nechávám to růst organicky a další chci otvírat i dál od nás. Vyhýbám se jen Praze, tam je podniků dost,“ přiznává Filip Starczewski.
„Já prostě rád buduju, i když je to znovu a znovu od nuly,“ říká. A dokud ho to baví, jeho kolo nejspíš dál bude viset na zdi, aby Bajk:a mohla růst nejen kousek od cyklostezky, na které to všechno začalo.
Zdroj: autorský rozhovor, bajka.cc
Temný výhled pro Pastrňáka. Bostonu se vymstí nynější strategie, soudí analytici
Po katastrofální předminulé sezoně se hokejový Boston zmátořil, letos na jaře už hrál play off. Vedení nyní doufá v pokračující vzestup a nakonec útok na Stanley Cup. Analytici ale tradičnímu klubu předvídají tvrdou srážku s realitou.
Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste
Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Ve čtvrtek o tom informovala Reuters s odkazem na CNN. Nepál jako počet mrtvých lidí nově udává 162, pohřešuje dalších nejméně 823 lidí a z toho 579 jsou zahraniční a nepálští turisté. Celkový počet pohřešovaných je téměř 1400.
Česká fantazie! Muchová a Menšík mají grandslamový titul, vyhráli mix na US Open
Čeští tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul.
ŽIVĚ Žena a dítě zemřely po ruském útoku na Černihiv. Ukrajina zaútočila na sklad Wildberries
Nejméně dva lidé přišli o život při ruském útoku na Černihiv na severu Ukrajiny, oznámily ve středu místní úřady. O dvou obětech útoku ukrajinského dronu informoval gubernátor ruské Lipecké oblasti. Ukrajinské drony znovu napadly a zapálily sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries v Tambovské oblasti. Útok potvrdila společnost.
Tohle si na velkofilm nehraje. I proto je Osamělý vlk tak uvěřitelný
Pouhých deset natáčecích dnů stačilo týmu kolem mladého režiséra Ondřeje Veverky a kameramana Kryštofa Tichého k tomu, aby vytvořili snímek o československém druhoválečném stíhači Josefu Františkovi. Autoři si vymysleli vlastní cestu k filmovému dokumentu, která funguje překvapivě dobře.